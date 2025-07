Garmin ha recentemente iniziato a pubblicare teaser in merito al lancio imminente di un nuovo smartwatch misterioso, ma nel frattempo ha accidentalmente rivelato l’esistenza di un modello inedito e non ancora oggetto di anticipazioni ufficiali: il modello Garmin Venu 4 ha fatto capolino in un manuale utente ufficiale dell’azienda.

Nuovi Garmin in arrivo: Venu 4 esiste

Tra un paio di giorni, precisamente il 22 luglio, Garmin presenterà ufficialmente un nuovo smartwatch: il produttore ha condiviso un teaser su Weibo nelle scorse ore, invitando gli utenti a tenere le antenne ben dritte per il nuovo componente della gamma Forerunner, che pure ha accolto i nuovi modelli Forerunner 570 e Forerunner 970 appena due mesi addietro (abbiamo realizzato anche un confronto tra le loro dotazioni tecniche per aiutarvi a scegliere quello più adatto alle vostre esigenze).

Ebbene, nelle scorse ore un nuovo interessante indizio è emerso da un documento ufficiale di Garmin e sembra confermare il lancio prossimo di un altro nuovo modello, questa volta della serie Venu. Va ricordato che poco più di un mese addietro era stato presentato il sottile e costoso Garmin Venu x1, ma che il modello Venu 3 arrivato sul mercato nel 2023 è tuttora privo di un successore diretto. La situazione, comunque, potrebbe cambiare molto presto: in tempi non sospetti, Garmin ha pubblicato una nuova versione del manuale utente di Venu 3 ed è proprio nel manuale che troviamo il primo riferimento all’inedito Garmin Venu 4. Il documento è disponibile a questo link, ma è in lingua giapponese; il nome di Garmin Venu 4 compare nella sezione dedicata al servizio a pagamento Golf Membership e allo stato non viene bollato come un semplice errore proprio in considerazione del fatto che si tratti di un manuale appena aggiornato. Per giunta, le tempistiche sarebbero quelle giuste, visto che i precedenti Venu 3 e Venu 3S erano stati presentati a fine agosto 2023.

Insomma, la finestra temporale di lancio del nuovo Garmin Venu 4 potrebbe collocarsi a cavallo tra agosto e settembre 2025. Allo stato attuale, purtroppo, non conosciamo alcun dettaglio di natura tecnica, ma è lecito aspettarsi tutte le ultime caratteristiche chiave dei modelli di punta del brand, come comandi vocali, una UI rinnovata e un display AMOLED.