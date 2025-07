Nuova Offerta Tech disponibile nei negozi Esselunga. Questa volta il protagonista è uno smartphone di casa Apple, disponibile in promozione fino al 30 luglio 2025: più precisamente si tratta di iPhone 16e, il modello “economico” della gamma di Cupertino. Vediamo come approfittare di uno sconto di 150 euro rispetto al prezzo di listino.

È lo smartphone “economico” di Apple: iPhone 16e in breve

Come sicuramente saprete, la gamma iPhone 16 di Apple si è arricchita all’inizio dell’anno di un nuovo modello pensato per la fascia di prezzo più “economica” del brand. La famiglia si compone dunque non solo di iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, ma anche di iPhone 16e.

iPhone 16e ha mandato in pensione la gamma SE, proponendo un design in stile iPhone 14, con il quale condivide non solo l’aspetto a lingottino e le dimensioni generali, ma anche il display, un OLED da 6,1 pollici con refresh rate a 60 Hz e risoluzione di 2532 × 1170 pixel (densità di 460 PPI). Quest’ultimo offre un classico notch a ospitare la fotocamera frontale e i sensori per il Face ID.

Il cuore dello smartphone è l’A18, SoC a 3 nanometri dotato di una CPU con 6 core utilizzato anche su iPhone 16 e iPhone 16 Plus (GPU a parte): al suo fianco ci sono 128 GB di memoria interna e 8 GB di RAM, utili per supportare le funzionalità di Apple Intelligence. Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 48 MP con funzione di teleobiettivo 2x da 12 MP con zoom digitale fino a 10x, e una fotocamera anteriore da 12 MP.

Non mancano naturalmente connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e USB Type-C, così come la certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 3961 mAh e promette fino a 26 ore di riproduzione video, fino a 21 ore di video streaming o fino a 90 ore di riproduzione audio secondo quanto dichiarato dal produttore.

L’offerta Esselunga per iPhone 16e

iPhone 16e è lo smartphone “economico” di Apple, ed è stato lanciato al prezzo consigliato di 729 euro. Una cifra ritenuta da tanti non particolarmente entusiasmante, ma in queste ore potete scendere di 150 euro grazie all’Offerta Tech di Esselunga: nei negozi aderenti potete infatti acquistare lo smartphone a 579 euro nella versione da 128 GB.

Lo sconto è disponibile nei punti vendita Esselunga aderenti, salvo esaurimento. Come spesso capita, le scorte potrebbero essere molto limitate nei singoli negozi, quindi se siete interessati vi consigliamo di non tentennare troppo.

iPhone 16e è disponibile in alternativa su Amazon a 649 euro oppure da eBay a 534 euro col coupon sconto PSPRLUG25