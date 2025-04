Presentate al CES 2025 di Las Vegas, le nuove TV LG OLED AI 2025 delle serie evo AI M5 e evo AI G5, oltre alle serie evo AI C5 e AI B5, arrivano ufficialmente in Italia e sono già disponibili in pre-ordine.

Andiamo a scoprire i punti di forza di queste smart TV targate LG, tutte dotate di pannello OLED e realizzate per soddisfare le esigenze di tutti i potenziali clienti, sia in termini di dimensioni che in termini di prezzi, resi ancor più allettanti da alcune promo per chi deciderà di pre-ordinare una delle nuove TV.

Le TV LG OLED AI 2025 arrivano in Italia

LG, leadership mondiale nel mercato delle TV con una quota di mercato globale del 52,4% sul segmento dei modelli OLED (secondo dati Omidia del 2024), ha annunciato l’arrivo in Italia della nuova collezione 2025 di TV OLED AI che comprende i seguenti modelli:

Serie OLED evo AI M5 (disponibile nelle diagonali da 65/77/83/97 pollici) Tecnologia True Wireless (trasmissione audio e video in 4K fino a 144 Hz) che consente di non avere cavi visibili (hub posizionabile in un altro punto della stanza).

(disponibile nelle diagonali da 65/77/83/97 pollici) Serie OLED evo AI G5 (diagonali da 48/55/65/77/83/97 pollici) È spessa appena 20 mm, perfetta per essere appesa al muro.

(diagonali da 48/55/65/77/83/97 pollici)

Serie OLED evo AI C5 (diagonali da 42/48/55/65/77/83 pollici) Dotata di un piedistallo d’appoggio, offre un’ampia scelta di diagonali e la maggior parte delle soluzioni delle due serie di punta.

(diagonali da 42/48/55/65/77/83 pollici)

Serie OLED AI B5 (diagonali da 48/55/65/77/83 pollici) È il modello “base” (e più economico) della gamma, disponibile comunque in un buon numero di diagonali, ma perde parte delle funzionalità.

(diagonali da 48/55/65/77/83 pollici)

Funzionalità di intelligenza artificiale

Le due serie di punta, M5 e G5, ruotano attorno al processore α11 Gen2 dotato di intelligenza artificiale per elaborare in maniera ancor più avanzata le immagini. Anche le serie C5 e B5 possono godere dei benefici dell’IA, anche se sono spinte dai meno performanti processori α9 Gen8 e α8 Gen2.

Oltre all’elaborazione dell’immagine, l’IA di LG è pensata per migliorare anche l’esperienza utente. Il nuovo telecomando puntatore con AI permette alla TV di riconoscere il timbro vocale dell’utente (AI Voice) e imposta automaticamente il profilo di utilizzo per suggerire contenuti pertinenti.

La funzionalità AI Search sfrutta un sistema di riconoscimento del linguaggio naturale e guadagna nuove funzioni per comprendere al meglio la richiesta dell’utente, anche attraverso l’integrazione dell’assistente Copilot di Microsoft. C’è anche l’integrazione della funzione AI Chatbot che funge da assistenza tecnica integrata.

C’è poi spazio anche per le funzionalità Dynamic Tone Mapping Pro (ottimizza la resa dell’HDR su micro-blocchi per rappresentare in maniera ancor più precisa i colori), AI Sound Pro (offre un suono immersivo che simula un sistema a 11.1.2. canali virtuali), AI Picture Wizard e AI Sound Wizard (per personalizzare le impostazioni di audio e video in base alle preferenze dell’utente).

Altre potenzialità

L’intelligenza artificiale è solo uno dei tanti aspetti su cui punta LG con le nuove TV OLED AI della collezione 2025 che, ad esempio, godono della tecnologia LG Brightness Booster Ultimate che rende fino a tre volte più luminosi i pannelli OLED, preservando comunque la profondità dei neri e i colori realistici.

Le TV LG OLED AI 2025 puntano a essere “la scelta perfetta per chi ama cinema, sport e gaming“: le serie G5 e C5, in particolare, godono del VRR in 4K fino a 165 Hz e delle certificazioni NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium. Tutti i modelli evo, godono inoltre della certificazione Clear 10000 di VESA.

Il sistema operativo delle nuove TV LG OLED AI 2025 è webOS, aggiornato per risultare più fluido e intuitivo, un sistema che supporta l’integrazione multi-piattaforma (con LG ThinQ e Google Home) per la gestione degli ecosistemi IoT. Grazie al programma webOS RE:New, queste TV riceveranno cinque anni di aggiornamenti del sistema operativo.

Disponibilità, prezzi e promo delle TV LG OLED AI 2025

La nuova collezione di TV LG OLED AI 2025 è giù disponibile al pre-ordine in Italia, sul sito LG Online Shop e nei principali negozi di elettronica di consumo. Di seguito riportiamo i prezzi consigliati, modello per modello:

Promo lancio sulle TV LG OLED AI 2025 Acquistando una delle nuove TV LG OLED AI 2025 e registrandola sul portale LGFORYOU, è possibile dei seguenti vantaggi: Voucher per 12 mesi gratuiti di DAZN

Soundbar LG in regalo (valore fino a 840 euro)

(valore fino a 840 euro) Rimborso legato al ritiro dell’usato (fino a 3.000 euro)

Rispetto alle altre tre serie, la nuova serie LG OLED evo AI M5 sarà disponibile nelle prossime settimane. Ecco i prezzi consigliati: