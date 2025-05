A un mese di distanza dal lancio in Italia delle nuove TV OLED AI della collezione 2025, LG torna a presentare nel Bel Paese nuove smart TV, stavolta quelle che compongono la collezione LG QNED evo AI del 2025.

Andiamo a scoprire le novità, i punti di forza e soprattutto i prezzi di queste nuove smart TV che, considerando l’intera collezione, spaziano dai 43 pollici di diagonale fino ai 100 pollici di diagonale.

Le TV LG QNED evo AI 2025 arrivano in Italia

Come anticipato in apertura, LG ha portato in Italia le nuove smart TV che compongono la collezione LG QNED evo AI 2025, la prima dotata dell’etichetta “evo” che indica un salto tecnologico, già compiuto nel 2021 dalla gamma OLED del produttore sudcoreano.

La collezione 2025 integra alcune novità, come ad esempio i processori di ultima generazione ad alte prestazioni, la tecnologia MiniLED e la tecnologia True Wireless 4K @ 144 Hz. La gamma è suddivisa (almeno per il momento) in tre serie, così articolate:

Serie QNED evo AI QNED9M (disponibile nelle diagonali da 65 /75/85 pollici) Design ultra-sottile, spessore di appena 16,4 mm Tecnologia True Wireless 4K @ 144 Hz con Zero Connect Box Processore IA α9 Gen 8 Tecnologia Dynamic QNED Color Solution Funzionalità AI Picture Pro , Dynamic Tone Mapping Pro , AI Sound Pro

Serie QNED evo AI QNED93 (disponibile nelle diagonali da 55 /65/75/85 pollici) Processore IA α8 Gen 2 Tecnologia Dynamic QNED Color Solution Funzionalità AI Picture Pro , Dynamic Tone Mapping Pro , AI Sound Pro

Serie QNED evo AI QNED86 (disponibile nelle diagonali da 43/50/55/65/75/ 100 pollici) Spessore ridotto in 29,7 mm Processore IA α8 Gen 2 Tecnologia Dynamic QNED Color Solution Funzionalità AI Picture Pro , Dynamic Tone Mapping Pro , AI Sound Pro

Funzionalità di intelligenza artificiale

La serie di punta della gamma LG QNED evo AI 2025, ovvero la QNED9M, è l’unica del lotto a potere contare sul processore α9 Gen 8, lo stesso presente sulla serie C5 della gamma OLED; le altre due serie, la QNED93 e la QNED86, invece godono dei servigi del processore α8 Gen2: in tutti i casi, nonostante non si tratti del fiore all’occhiello della gamma LG, si tratta di processori che abilitano una serie di potenzialità legate all’intelligenza artificiale.

L’esperienza utente è affidata, come di consueto, al sistema operativo webOS, pronto a ricevere un supporto da cinque anni (quattro aggiornamenti della piattaforma) e sempre più ricco di IA, a partire dal telecomando puntatore con AI permette alla TV di riconoscere il timbro vocale dell’utente (AI Voice) e imposta automaticamente il profilo di utilizzo per suggerire contenuti pertinenti.

La funzionalità AI Search sfrutta un sistema di riconoscimento del linguaggio naturale e guadagna nuove funzioni per comprendere al meglio la richiesta dell’utente, anche attraverso l’integrazione dell’assistente Copilot di Microsoft. C’è anche l’integrazione della funzione AI Chatbot che funge da assistenza tecnica integrata.

C’è poi spazio anche per le funzionalità AI Picture Pro (ottimizza i dettagli, la profondità e la precisione dell’immagine), Dynamic Tone Mapping Pro (ottimizza la resa dell’HDR su micro-blocchi per rappresentare in maniera ancor più precisa i colori) e AI Sound Pro (offre un suono immersivo che simula un sistema a 11.1.2. canali virtuali).

Altre potenzialità della gamma QNED evo AI 2025

Tralasciando l’ambito IA, tutte le smart TV della gamma LG QNED evo AI 2025 possono contare su pannelli con la tecnologia proprietaria QNED, combinazione tra i benefici dei pannelli QLED, della tecnologia NanoCell e della retroilluminazione Mini LED, che in tutti i casi offrono la risoluzione 4K Ultra HD, il supporto a VRR e AMD FreeSnc Premium, quattro porte HDMI 2.1, la funzionalità Game Optimizer e il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos per la fruizione di contenuti cinematografici.

La soluzione tecnica più importante è però quella offerta dalla serie QNED9M, l’unica dotata della tecnologia True Wireless 4K @ 144 Hz (come sulle smart TV OLED della serie M a partire dal 2023) che consente di godere di un’installazione della TV con un solo cavo.

Ciò è possibile grazie alla presenza dello Zero Connect Box, vero “cuore e cervello” della TV, che può essere posizionato in un altro punto della stanza. Nonostante ciò, la TV supporterà senza difficoltà la visualizzazione video in 4K Ultra HD con refresh rate fino a 144 Hz.

Disponibilità, prezzi e promo delle TV LG QNED evo AI 2025

La nuova collezione di TV LG QNED evo AI 2025 è giù disponibile al pre-ordine (o all’acquisto, a seconda dei modelli) in Italia, sul sito LG Online Shop e nei principali negozi di elettronica di consumo. Di seguito riportiamo i prezzi consigliati, modello per modello:

Promo lancio sulle TV LG QNED evo AI 2025 Acquistando una delle nuove TV LG QNED evo AI 2025 e registrandola sul portale LGFORYOU entro il 16 giugno 2025, è possibile usufruire dei seguenti vantaggi: Voucher per riscattare 12 mesi gratuiti di DAZN

Smart display LG StandbyME in regalo

Rispetto alle altre due serie, i nuovi modelli 2025 della serie LG QNED9M saranno disponibili nel secondo trimestre del 2025. Ecco i prezzi consigliati: