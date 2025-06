Lo scorso marzo LG ha presentato la gamma gram 2025, i primi notebook dell’azienda equipaggiati con le funzioni di intelligenza artificiale. Tra quelli c’era anche LG gram AI , un notebook finora disponibile solo con CPU Intel e che, da oggi, arriva anche in una nuova variante con a bordo un processore Ryzen AI 7 350 di AMD. Eccone una panoramica.

LG gram AI con AMD Ryzen AI, in breve

Il nuovo LG gram AI si presenta con uno schermo IPS da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), luminosità massima di 350 nit e copertura della gamma cromatica sRGB del 99%. È montato su un telaio in alluminio certificato MIL-STD-810H dal peso di 1290 grammi, scocca che ospita una batteria da 72 Wh, e varie porte, tra cui due USB 3.2 di tipo A, una HDMI, una USB 4 Type-C e un ingresso jack audio per cuffie e microfoni.

Il cuore, come anticipato, è un AMD Ryzen AI 7 350, un processore octa core affiancato 16 GB di RAM LPDDR5x, da un’unità SSD da 512 GB e, soprattutto, da una NPU che supporta fino a 50 TOPS, quanto basta per gestire le più comuni funzioni di intelligenza artificiale sia legate a Copilot+ che proprietarie.

A tal proposito, LG gram AI integra gram chat Cloud, che dà accesso gratuito alle funzionalità di GPT4-o per il primo anno, una sorta di assistente intelligente che offre supporto nella gestione delle attività quotidiana integrandosi con servizi come Google Workspace e Microsoft 365 e permettendo all’utente di interagire con vari strumenti di produttività e anche di gestire le e-mail, gli appuntamenti e altre cose.

C’è a disposizione anche un chatbot AI a cui chiedere qualsiasi cosa, sistema che offre sia ricerche e che approfondimenti in tempo reale, potendo inoltre tradurre e riassumere documenti. In mancanza di una connessione a Internet è possibile invece contare su gram chat On-Device, che usa l’intelligenza artificiale per elaborare e analizzare i dati in locale, uno strumento utile anche per determinate operazioni in cui è fondamentale la massima sicurezza.

Intelligenza artificiale a parte, vale la pena menzionare il supporto a gram Link 2.0, la tecnologia per condividere file e contenuti tra dispositivi con sistemi operativi diversi, compresi iPhone e smartphone Android, potendo inoltre gestire le telefonate direttamente dal notebook.

Prezzo e disponibilità

LG gram AI (15Z80T) è disponibile sul mercato italiano da oggi e viene venduto al prezzo di listino di 1199,99 euro; se interessati, lo potete acquistare direttamente su Amazon.