Per i videogiocatori più “esperti” il marchio Atari rievoca senza ombra di dubbio ottimi ricordi. Cavalcando la nostalgia, il noto brand ha presentato Atari 7800+ una versione aggiornata della storica console del 1986. Il prodotto in questione si presenta come una retro console fedele per design all’originale, nonostante dimensioni più contenute e una maggiore potenza.

Tra le caratteristiche del prodotto figura l’ormai indispensabile porta HDMI, utile per collegare Atari 7800+ a TV e monitor contemporanei, oltre a un cavo USB-C per la ricarica del controller wireless incluso nella confezione al momento dell’acquisto. Nel bundle è inoltre incluso un singolo gioco, ovvero Crystal Quest di Bentley Bear.

Grande punto di forza del dispositivo è la sua retrocompatibilità, visto che è in grado di leggere senza particolari problemi le cartucce originali per Atari 2600 e ovviamente per 7800. Proprio per rendere il dispositivo in grado di reggere un numero ampio di titoli, è stata dotata di un socket per le cartucce più ampio.

Quando sarà disponibile e quanto costa Atari 7800+?

Atari 7800+, tra le funzioni disponibili, presenta una specifica per ottenere una modalità di visualizzazione widescreen a 4:3. Ad accompagnare l’annuncio della retro console vi sono anche due interessanti controller.

Stiamo parlando del CX78+ Wireless Gamepad e del CX40+ Wireless Joystick. Il primo, incluso nella confezione al momento dell’acquisto di Atari 7800+, offre un’autonomia che può raggiungere le 25 ore, con una ricarica che avviene tramite il già citato cavo USB-C.

Il CX40+ offre compatibilità anche con Atari 2600+ e con le console originali degli anni ’80, grazie all’adattatore wireless DB9. In questo caso si parla di un’autonomia che può raggiungere le 30 ore. Entrambi i controller sono venduti al prezzo di 34,99 dollari e, tramite adattatore USB-A (non incluso) permettono l’utilizzo anche da PC.

Se i due controller singolarmente hanno un prezzo contenuto, per Atari 7800+ si parla di una cifra più impegnativa, ovvero 129,99 dollari. Il prodotto è già disponibile per il preorder, con spedizioni che dovrebbero partire nell’inverno del 2024. La console proposta si va ad aggiungere ad altre operazioni simili effettuate con il già citato Atari 2600 e con Atari 400.