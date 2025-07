Shelly, azienda ben nota nel panorama delle soluzioni IoT per la smart home, torna a far parlare di sé con un nuovo prodotto pensato per ampliare le possibilità di automazione domestica; si chiama Shelly 2PM Gen 4 e rappresenta un’evoluzione interessante della gamma Shelly Gen 4, puntando su compatibilità estesa, doppio canale e funzioni di monitoraggio energetico integrate.

Come sempre accade con i dispositivi Shelly, anche questo nuovo interruttore smart non si rivolge necessariamente all’utente meno esperto, l’installazione richiede un minimo di manualità e di familiarità con l’impianto elettrico, dato che non si tratta di una semplice presa smart che si collega a una spina esistente, ma di un modulo da inserire direttamente all’interno di una scatola di derivazione o di una presa a muro.

Due canali indipendenti e supporto multi standard per Shelly 2PM Gen 4

La principale novità di Shelly 2PM Gen 4 è la presenza di due canali separati su una singola fase, grazie ai quali è possibile controllare in modo indipendente due carichi elettrici distinti, ad esempio due lampade o due motori per tapparelle; un approccio che aumenta notevolmente la versatilità rispetto agli interruttori monofase di fascia più economica.

Sul fronte delle connessioni, Shelly ha deciso di non scendere a compromessi:

Wi-Fi per la gestione via cloud o rete locale

per la gestione via cloud o rete locale Bluetooth utile per la configurazione iniziale

utile per la configurazione iniziale ZigBee per l’integrazione con hub compatibili

per l’integrazione con hub compatibili e soprattutto Matter, lo standard emergente che promette finalmente di rendere interoperabili i prodotti di aziende diverse

L’integrazione con Matter rappresenta un passo importante, tanto più che Shelly punta dichiaratamente a rendere i propri dispositivi il più possibile compatibili rispetto all’ecosistema scelto dall’utente, una strategia che riflette l’attuale frammentazione del settore smart home.

Lo Shelly 2PM Gen 4 mantiene dimensioni contenute, 36 mm x 46 mm x 16 mm, pensate per l’alloggiamento dietro le placche degli interruttori, il cablaggio supporta cavi con sezione da 0,2 a 2,5 mm², quindi adatto sia a circuiti di illuminazione sia ad altri utilizzi compatibili con la potenza gestita del modulo.

Un’altra funzionalità degna di nota è la misurazione del consumo elettrico, che consente di tenere traccia dei carichi collegati in tempo reale; va però detto che questa caratteristica risulta più utile nel caso di dispositivi energivori come elettrodomestici, mentre per luci o tapparelle si tratta di un dato di rilevanza limitata.

Shelly 2PM Gen 4 è già disponibile per l’acquisto sul mercato europeo, con un prezzo di 39,65 euro, una cifra tutto sommato competitiva se si considerano al compatibilità con Matter, la gestione multi standard e la presenza del doppio canale.

Come sempre, sarà interessante capire come questo dispositivo si inserirà nel contesto delle case italiane, dove la diffusione delle soluzioni Matter è ancora in fase di adozione iniziale e il pubblico sta progressivamente familiarizzando con la domotica avanzata.

L’arrivo di prodotti come Shelly 2PM Gen 4 evidenzia ancora una volta la crescente attenzione dei produttori per l’interoperabilità, la flessibilità d’uso e l’efficienza energetica, tre pilastri che nei prossimi anni diventeranno sempre più centrali nella definizione di una casa davvero intelligente.

Gli utenti più esperti potranno dunque trovare in questo interruttore un alleato prezioso per integrare luci e automazioni in un unico sistema, in attesa che Matter diventi lo standard principale su larga scala.

Per chi tra voi fosse interessato all’acquisto, questo è il link al sito ufficiale.