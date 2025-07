La gamma di prodotti Aqara per la Smart Home si arricchisce: a partire da oggi, infatti, il brand, sempre più punto di riferimento del mercato, propone per i suoi utenti anche il nuovo Doorbell Camera Hub G410. Si tratta del primo campanello smart che può funzionare anche come hub Matter per diventare il centro della propria casa intelligente. Il nuovo prodotto della gamma Aqara è già acquistabile, anche in Italia. Andiamo a scoprirne i dettagli.

Aqara lancia il nuovo Doorbell Camera Hub G410

Il nuovo Doorbell Camera Hub G410 è un’interessante aggiunta alla gamma di prodotti Aqara. Il campanello smart è dotato di una lente 2K, con apertura f/1.8 e con un campo di visione di 175°. Il dispositivo è dotato di un sensore per il riconoscimento facciale e di un sensore mmWave per il rilevamento dei movimenti e la verifica della presenza di una persona nell’area monitorata.

Come sottolineato anche in apertura, Doorbell Camera Hub G410 è anche un hub Matter e può diventare un punto di riferimento della propria Smart Home. Il dispositivo supporta Apple Home e HomeKit Secure Video e può essere abbinato anche ad Alexa, Google Home e SmartThings.

Gli utenti possono scegliere tra l’archiviazione dei video in cloud, con l’abbonamento al servizio cloud di Aqara protetto da crittografia end to end, oppure con iCloud, e l’archiviazione in locale, grazie anche a uno slot per schede microSD fino a 512 GB. Da segnalare il supporto al Wi-Fi dual band oltre che a Zigbee, Thread e alla connettività Bluetooth.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Aqara Doorbell Camera Hub G410 è disponibile a partire dalla giornata di oggi, anche in Italia, con un prezzo di lancio di 129,99 euro. Il modello è acquistabile in due colorazioni, una grigia e una nera, ed è acquistabile anche su Amazon.

>> Acquista qui Aqara Doorbell Camera Hub G410 <<