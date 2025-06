Anker ha lanciato un nuovo prodotto della sua linea Eufy, marchio che si concentra in particolare sulla sicurezza domestica: si tratta di Eufy FamiLock E34, una nuova serratura smart per porte dotata di tecnologia per il riconoscimento delle vene palmari per uno sblocco sicuro e senza contatto.

Eufy FamiLock E34 è una nuova serratura smart con riconoscimento delle vene

La nuova serratura intelligente FamiLock E34 di Eufy può contare su un sistema di sblocco biometrico che sfrutta la luce infrarossa per scansionare i modelli venosi sotto la pelle: questo consente di sbloccare in modo sicuro, con una precisione del 99,99999%, e rapido (meno di 0,1 secondi), senza timore di eventuali tentativi di inganno (il sistema respinge foto, video o mani finte). Per proteggere la privacy, i dati biometrici vengono memorizzati solo a livello locale.

Supporta il blocco automatico con timer personalizzabili (da 5 secondi a 30 minuti), ma può essere anche bloccata manualmente. In più, può contare sullo sblocco con codice di accesso con protezione da eventuali occhi indiscreti: la serratura consente agli utenti di digitare cifre casuali prima o dopo il codice effettivo. La serratura ha ottenuto la certificazione di sicurezza ANSI/BHMA Grado 1, offre crittografia AES128, autenticazione a due fattori, resistenza a EMP, resistenza alle temperature tra i -30°C e i 75°C e offre una certificazione IP65 contro acqua e polvere.

La FamiLock E34 è dotata di una batteria rimovibile da 10.000 mAh, che secondo il produttore può durare fino a otto mesi; al suo fianco è presente una batteria di backup integrata da 750 mAh che può offrire fino a ulteriori 15 giorni di autonomia, e che viene mantenuta carica grazie alla batteria principale. In più, in caso di emergenza, è possibile alimentarla temporaneamente tramite una porta USB-C.

Trattandosi di una serratura smart, non può mancare la connettività Wi-Fi, che consente di sbloccarla da remoto, di ricevere notifiche in tempo reale e di gestirne le impostazioni attraverso l’app Eufy Security, che non richiede hub separati e che è disponibile al download gratuito sia su Google Play Store sia su App Store. Supporta Matter e le principali piattaforme per la casa intelligente, come Apple Home, Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings.

La serratura Eufy FamiLock E34 è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale a partire dagli Stati Uniti al prezzo consigliato di 279,99 dollari. Per il momento non sono stati diffusi dettagli sull’eventuale commercializzazione in Italia.