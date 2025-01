Durante l’evento più atteso dell’anno nel mondo della tecnologia, il CES 2025, Shelly ha presentato una soluzione molto particolare che promette di trasformare radicalmente il modo in cui interagiamo con la domotica.

La soluzione proposta da Shelly si distingue per la sua capacità di integrarsi perfettamente nell’infrastruttura esistente, offrendo un’interfaccia fisica sempre disponibile che potrebbe convincere anche gli utenti più scettici ad abbracciare la tecnologia smart home.

Con il nuovo Shelly Wall Display X2 il controllo della casa smart si fa grande e si integra nel muro

Il nuovo Wall Display X2 di Shelly si presenta come un dispositivo che unisce innovazione e praticità, distinguendosi per la sua peculiare caratteristica di installarsi direttamente nelle scatole elettriche a muro.

Al cuore di questo dispositivo troviamo un generoso display touchscreen da 6,95 pollici, pensato per offrire un’interfaccia intuitiva e accessibile a tutti i membri della famiglia. La filosofia alla base del progetto è chiara: eliminare la dipendenza dagli smartphone per il controllo della casa intelligente, mettendo a disposizione un pannello di controllo sempre presente e facilmente utilizzabile.

Il vero punto di forza del Wall Display X2 risiede nella sua funzionalità relay integrata, una caratteristica che lo distingue nettamente dalla concorrenza. Questa tecnologia permette di trasformare in “smart” qualsiasi circuito esistente: che si tratti di interruttori, prese o apparecchi di illuminazione, il display è in grado di aggiungere funzionalità intelligenti semplicemente sostituendo l’interruttore tradizionale presente nella scatola elettrica.

La dotazione sensoristica è completa e include rilevatori di temperatura, umidità e luminosità, permettendo un monitoraggio costante e preciso dell’ambiente domestico. Le funzionalità non si limitano al semplice controllo dei dispositivi: il Wall Display X2 consente infatti di creare scene personalizzate, gestire la riproduzione musicale e visualizzare informazioni cruciali come il consumo energetico in tempo reale e le condizioni meteorologiche.

Sul fronte della connettività, il dispositivo si affida a una doppia soluzione che combina Bluetooth e Wi-Fi, garantendo una comunicazione stabile e affidabile con l’intero ecosistema domestico. L’interoperabilità è uno dei punti cardine del progetto: il Wall Display X2 è infatti compatibile con tutti i dispositivi dell’ecosistema Shelly e si integra perfettamente con Home Assistant, una delle piattaforme domotiche più popolari e versatili sul mercato.

Sebbene Shelly non abbia ancora svelato il prezzo di listino del dispositivo, l’azienda ha confermato che la commercializzazione inizierà nel primo trimestre del 2025 a livello internazionale (quindi, molto probabilmente, anche in Italia) per poi estendersi successivamente al mercato statunitense. Questa strategia di lancio graduale permetterà all’azienda di consolidare la propria presenza nei mercati chiave prima di affrontare la complessa sfida del mercato americano.