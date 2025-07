Viviamo in un’epoca in cui la nostra identità digitale passa anche attraverso il volto, dalle fotocamere dei nostri smartphone alle telecamere di sorveglianza sparse ovunque, il riconoscimento facciale basato su luce infrarossa si è ormai radicato nella nostra quotidianità, spesso senza che ce ne rendiamo pienamente conto. Zenni Optical, uno dei principali attori nel settore degli occhiali online, ha deciso di affrontare direttamente questa sfida introducendo un’innovazione decisamente singolare: Zenni ID Guard, un rivestimento per lenti pensato per interrompere i tentativi di tracciamento biometrico indesiderato.

Zenni ID Guard è uno scudo invisibile contro i sistemi di riconoscimento facciale

Zenni ID Guard è stato progettato per riflettere fino all’80% delle lunghezze d’onda del vicino infrarosso, una gamma che va indicativamente dai 700 nm ai 1.500 nm e che viene utilizzata da molti sistemi di mappatura del volto, inclusi Face ID di Apple e Windows Hello di Microsoft; in altre parole, chi indossa occhiali dotati di questo rivestimento si dota di una sorta di barriera ottica che rende più difficile, se non impossibile, la creazione di una mappa 3D accurata del viso.

La motivazione dietro questa tecnologia è piuttosto chiara, con il crescente rischio di clonazione del volto e furto di identità biometrica, una protezione fisica contro la luce infrarossa può diventare uno strumento di tutela importante, specialmente per chi si trova spesso in ambienti pubblici o professionali ad alta sorveglianza.

Dal punto di vista estetico, Zenni ID Guard si distingue per la sua delicata lucentezza rosa iridescente, che non passa del tutto inosservata ma che rappresenta il segno visibile di una maggiore attenzione alla propria privacy; un dettaglio che, oltre alla funzione pratica, diventa anche un messaggio implicito per chi non vuole vendere la propria identità.

Il dott. Steven Lee, Direttore Innovazione Digitale di Zenni, ha commentato così il lancio:

Viviamo in un mondo in cui i nostri volti stanno diventando una forma di valuta digitale. Dalle telecamere di sicurezza alle scansioni biometriche, la luce infrarossa invisibile viene utilizzata per tracciarci, spesso a nostra insaputa. Zenni ID Guard ti consente di riprendere il controllo, garantendoti una maggiore padronanza dei tuoi diritti digitali e della tua sicurezza personale in un mondo sempre più sorvegliato. Zenni ID Guard offre una soluzione pratica e indossabile per aiutarti a gestire la raccolta dei tuoi dati biometrici.

Il rivestimento è già disponibile su una serie di modelli e lenti Zenni Optical, in particolare:

Zenni Blokz, lenti che bloccano la luce blu, ideali per trascorre molte ore davanti a uno schermo

le lenti trasparenti standard a uso quotidiano

EyeQLenz, la lente multispettro che combina protezione UV, filtraggio della luce blu e adattamento alla luce solare

Su EyeQLenz, Zenni ID Guard è incluso senza costi aggiuntivi, mentre per le altre opzioni il prezzo parte da circa 15 dollari sulle lenti base con indice di viscosità 1,50.

Tra le caratteristiche aggiuntive vale la pena citare anche la resistenza ai graffi, la riduzione dei riflessi e l’impermeabilità (che facilita la pulizia quotidiana).

Come prevedibile, il rivestimento può interferire con i sistemi di riconoscimento facciale legittimi utilizzati sui dispositivi personali, indossando degli occhiali dotati di Zenn ID Guard l’utente potrebbe vedersi costretto a rimuoverli temporaneamente per sbloccare il dispositivo; un dettaglio che, se da un lato conferma l’efficacia del prodotto, dall’altro richiede un po’ di consapevolezza operativa nella vita di tutti i giorni.

L’introduzione di Zenni ID Guard segna un momento importante nella transizione da un approccio puramente digitale alla sicurezza, a un modello ibrido e fisico, dove anche accessori apparentemente ordinari come gli occhiali diventano strumenti di protezione.

In un panorama tecnologico dove la clonazione del volto mediante scansione 3D e stampa di maschere è stata già dimostrata, la strategia di Zenni punta a offrire una difesa accessibile a tutti, non solo a chi può permettersi soluzioni avanzate.

Non è escluso che in futuro altre aziende seguano questa direzione, proponendo occhiali e accessori con filtri anti infrarossi sempre più evoluti, capaci di integrarsi con estetiche raffinate e funzionalità smart.