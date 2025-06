Dopo il successo della collaborazione con Ray-Ban, Meta rilancia nel settore degli occhiali intelligenti con una nuova partnership di peso, quella con Oakley (recentemente vociferata); il risultato è una nuova gamma di smart glasses pensata per il mondo dello sport e delle attività all’aria aperta, con un mix di tecnologia avanzata, design iconico e funzionalità IA sempre più integrate.

Si tratta della linea Oakley Meta presentata ufficialmente nelle ultime ore, che segna non solo l’estensione naturale di una strategia ormai ben avviata da parte di Meta, ma anche un salto di qualità in termini di prestazioni, autonomia e resistenza. Il modello di punta è l’Oakley Meta HSTN, edizione limitata da 499 dollari, ma altri modelli saranno disponibili a partire da 399 dollari entro la fine dell’estate.

Oakley Meta sono i nuovi occhiali intelligenti per gli sportivi

Come per la precedente linea realizzata con Ray-Ban (che ha superato i due milioni di unità vendute a livello globale) anche questi nuovi occhiali Oakley Meta integrano nella montatura una fotocamera frontale, altoparlanti open-ear e microfoni multipli, il tutto progettato per offrire un’esperienza a mani libere e supportata da Meta AI.

Grazie alla fotocamera gli utenti possono registrare video in risoluzione 3K, un netto passo in avanti rispetto ai 1080p della precedente generazione, Meta AI può inoltre analizzare ciò che si sta guardando, rispondere a domande contestuali o persino tradurre lingue in tempo reale attraverso l’input audio-video acquisito dai sensori.

Per quel che concerne l’autonomia, uno degli aspetti più critici di ogni wearable moderno, Meta promette fino a 8 ore di utilizzo continuo, ovvero il doppio rispetto ai Ray-Ban Meta, con una custodia di ricarica capace di estendere la durata complessiva fino a 48 ore; il tutto con certificazione IPX4 per la resistenza all’acqua, ulteriore elemento che conferma il posizionamento di questi occhiali verso un’utenza attiva e dinamica.

La componente estetica, com’è lecito aspettarsi da un brand come Oakley, non è certo secondaria, la nuova linea è infatti disponibile in cinque combinazioni di montature e lenti, tutte compatibili con lenti graduate (opzionali, ovviamente con sovrapprezzo).

Le varianti di colore includono tonalità neutre e sportive come grigio caldo, nero, marrone fumo e trasparente, con lenti che comprendono anche opzioni fotocromatiche Transitions; il modello HSTN da 499 dollari, in edizione limitata e preordinabile a partire dall’11 luglio, si distingue per l’utilizzo di lenti PRIZM dorate e dettagli color oro, per un look ancora più distintivo.

La nuova gamma sarà disponibile oltre che negli Stati Uniti, anche in Canada, Regno Unito, Irlanda, Francia, Italia, Spagna, Austria, Belgio, Germania, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Australia, segno evidente della volontà di Meta di puntare a una distribuzione globale e capillare sin dal day one.

Dietro le quinte intanto, prosegue e si rafforza la collaborazione strategica con EssilorLuxottica, la holding a cui fanno capo sia Ray-Ban sia Oakley; dopo il successo iniziale dei Ray-Ban Meta il gruppo prevede di raggiungere l’ambiziosa soglia di 10 milioni di occhiali intelligenti venduti all’anno entro il 2026.

In definitiva questa nuova collaborazione tra Meta e Oakley rappresenta un’evoluzione naturale ma al tempo stesso mirata, dalla moda alla performance sportiva con la tecnologia IA come comune denominatore; una strategia che mira a rendere l’assistente virtuale di Meta parte integrante della nostra quotidianità, visibile ma non invasiva, pronta a rispondere, registrare, tradurre e suggerire in tempo reale, senza bisogno di tirare fuori lo smartphone.

Gli utenti interessati dovranno attendere ancora qualche settimana prima di poterli ordinare, almeno per l’edizione limitata, con il passare del tempo scopriremo se questa nuova generazione di occhiali riuscirà a conquistare un pubblico ancora più vasto.