Dopo oltre un anno dalla loro prima apparizione pubblica al CES di Las Vegas, i Nuance Audio, gli innovativi occhiali smart realizzati da EssilorLuxottica sbarcano ufficialmente anche in Italia. Si tratta di un prodotto che, almeno sulla carta e a detta dell’azienda, si propone di ridefinire il concetto di wearable medicale, unendo stile e funzionalità in un solo dispositivo apparentemente indistinguibile da un normale paio di occhiali da vista.

Il debutto italiano è avvenuto in occasione di un evento dedicato tenutosi presso lo showroom milanese del colosso dell’occhialeria, occasione perfetta per approfondire tutti gli aspetti tecnici, medici e commerciali di un prodotto che si rivolge a una fascia ben precisa della popolazione: le persone con ipoacusia lieve o moderata, che fino ad oggi hanno sempre rifiutato (per ragioni estetiche o psicologiche) l’utilizzo dei classici apparecchi acustici.

I Nuance Audio sono degli apparecchi acustici travestiti da occhiali da vista

Come spesso accade con le tecnologie più innovative, tutto parte da un’esigenza concreta; secondo i dati condivisi dall’azienda, nel mondo ci sono circa 1,2 miliardi di persone che soffrono di ipoacusia lieve o moderata, circa sei o sette milioni nel Bel Paese.

I Nuance Audio nascono esattamente per loro, con l’obbiettivo dichiarato di eliminare lo stigma sociale che ancora oggi accompagna gli apparecchi acustici; l’approccio di EssilorLuxottica è chiaro, creare un dispositivo medico funzionale ma esteticamente accettabile e anzi, alla moda, sfruttando decenni di esperienza nel design e nella produzione di occhiali.

Sotto il profilo tecnico gli occhiali integrano un sistema acustico completamente invisibile all’occhio esterno, all’interno della montatura trovano posto microfoni direzionali, mini speaker e una batteria che garantisce fino a 8 ore di autonomia in uso continuo; i suoni vengono raccolti, amplificati e riprodotti in tempo reale per migliorare la percezione del parlato e dell’ambiente circostante.

Non mancano le lenti Transitions che si adattano automaticamente alla luce ambientale, rendendo l’occhiale versatile sia di giorno che di notte; il tutto è racchiuso in un design che riprende forme classiche come Square (calibro 54 e 56) e Panthos (calibro 48), disponibili in tre misure per garantire una vestibilità ottimale.

Interessante anche il grado di resistenza agli agenti esterni, la certificazione X4 garantisce protezione contro pioggia e schizzi, anche se ovviamente è esclusa l’immersione in acqua.

Previous Next Fullscreen

La parte smart dell’esperienza è interamente relegata all’app companion, disponibile sia per Android che per iOS, da qui è possibile:

creare un profilo personalizzato

regolare l’amplificazione dell’audio

scegliere la modalità di ascolto (frontale o 360°)

filtrare il rumore di fondo

Le stesse impostazioni sono accessibili anche da Apple Watch, da un telecomando dedicato pensato appositamente per i meno avvezzi alla tecnologia, o direttamente dai Nuance Audio tramite gesture touch sulla montatura.

I Nuance Audio sono già in vendita in Italia da marzo e disponibili in oltre 5.000 punti vendita tra Salmoiraghi & Viganò, GrandVision Italia e centri ottici/audiologici indipendenti; l’obbiettivo dell’azienda è raggiungere 8.000 store entro la fine del primo semestre, e successivamente puntare a una diffusione capillare in tutti i 18.000 punti vendita del gruppo nel mondo.

Per quel che concerne il prezzo, si parte da 1.100 euro lenti Transitions incluse (le correttive vanno invece aggiunte a parte), una cifra che può sembrare elevata, ma che risulta in realtà più bassa rispetto a una coppia di apparecchi acustici tradizionali di fascia media, con il vantaggio evidente di poter contare anche sulla correzione visiva.

EssilorLuxottica ha già dichiarato di voler investire ulteriormente nello sviluppo del prodotto, anche grazie all’acquisizione della startup francese Pulse Audition, che ha sviluppato un sistema basato sull’intelligenza artificiale capace di migliorare l’intelligibilità del parlato.

Le ambizioni non finiscono qui, tra gli obbiettivi futuri troviamo anche l’integrazione di sensori biometrici per monitorare parametri come pressione sanguigna, ossigenazione o temperatura corporea, e addirittura un test uditivo direttamente integrato negli occhiali.

In conclusione, con Nuance Audio l’azienda non propone semplicemente un nuovo gadget tecnologico, ma un vero e proprio cambio di paradigma nel campo dell’assistenza uditiva; un prodotto pensato per chi finora ha rifiutato l’idea dell’apparecchio acustico, ma è pronto ad accogliere una soluzione “invisibile” e integrata nel proprio stile di vita.