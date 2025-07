Meta sembra determinata a consolidare la propria posizione nell’ambito degli occhiali smart di nuova generazione, un segmento di mercato che negli ultimi anni sta progressivamente abbandonando lo status di semplice curiosità tecnologica per trasformarsi in un vero e proprio ecosistema di dispositivi indossabili con funzionalità sempre più avanzate e, in alcuni casi, realmente utili nella quotidianità.

A riprova di questo impegno, nelle scorse ore è emersa in rete un’immagine che ci offre un primo sguardo, seppur a basa risoluzione, dei presunti Meta Hypernova, nome in codice scelto per indicare la prossima iterazione di occhiali intelligenti che, salvo cambi di programma, dovrebbero debuttare entro la fine dell’anno, ma anche di un nuovo accessorio.

Ecco la prima immagine dei presunti Meta Hypernova e di un curioso accessorio

L’immagine che potete vedere poco sotto è stata condivisa sul social network X (ex Twitter) dal leaker Arsène Lupin, e ci mostra non solo il design degli occhiali (che ad un primo sguardo non si discostano particolarmente dall’attuale linea Ray-Ban Meta, ma anche un accessorio indossabile da polso, che dovrebbe fungere da controller neurale; quest’ultimo risponde al nome in codice di Ceres e rappresenta uno degli elementi più distintivi dell’intero progetto Hypernova.

Secondo le informazioni emerse, Ceres deriverebbe direttamente dagli sviluppi condotti per gli occhiali AR Orion e sarebbe in grado di riconoscere i gesti delle mani, come la rotazione del polso per navigare tra le applicazioni e il pizzicamento di indice e pollice per selezionare elementi, grazie a sensori capaci di interpretare impulsi neurali o micro movimenti.

Non è tuttavia del tutto chiaro, almeno allo stato attuale, se l’accessorio raffigurato nell’immagine coincida esattamente con la versione finale del controller, oppure se si tratti di un prototipo intermedio che potrebbe subire modifiche sostanziali prima del lancio commerciale.

Ma veniamo alle caratteristiche tecniche più attese, che delineano con chiarezza la strategia di Meta di differenziare i futuri occhiali Hypernova dalla generazione attuale, offrendo un prodotto orientato a un’utenza più esigente e disposta a investire cifre non trascurabili.

Stando ai dettagli trapelati finora il nuovo modello integrerebbe uno schermo monoculare posizionato nel quadrante inferiore della lente destra, uno spazio che, una volta acceso, mostrerebbe una schermata iniziale organizzata con icone circolari disposte in orizzontale, una sorta di dock delle app che richiama l’esperienza d’uso di uno smartphone.

Tra le applicazioni dedicate si fa riferimento alla possibilità di scattare foto, visualizzare gallerie multimediali, accedere alle mappe e ricevere notifiche provenienti dalle principali piattaforme di messaggistica istantanea come WhatsApp e Messenger; non mancherebbe inoltre il supporto ai controlli touch capacitivi lungo la montatura, offrendo un’alternativa complementare ai gesti manuali riconosciuti da Ceres.

Per quel che concerne il prezzo, le indiscrezioni parlano di una cifra compresa tra i 1.000 dollari e i 1.400 dollari che, se confermata, posizionerebbe gli occhiali Hypernova nella fascia premium del mercato dei dispositivi indossabili; resta da capire quale sarà la strategia di distribuzione e se Meta opterà per un lancio globale o per una prima fase riservata a un numero di mercati limitato.

Non meno interessante è il fatto che l’azienda, parallelamente allo sviluppo del primo modello, avrebbe già messo in cantiere una seconda generazione di occhiali Hypernova (nome in codice Hypernova 2), caratterizzata dalla presenza di due schermi e da un’esperienza AR più immersiva; tuttavia, quest’ulteriore evoluzione non dovrebbe vedere la luce prima del 2027, lasciando agli utenti e agli sviluppatori diverso tempo per familiarizzare con la piattaforma.