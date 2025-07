Il raddoppiato Amazon Prime Day sta proponendo migliaia di offerte sparse su quattro giorni di evento: tra le categorie di prodotti più desiderate e trattate spicca la tecnologia, con numerose offerte riservate anche a domotica e sicurezza. Fino all’11 luglio 2025 sono disponibili sconti fino a oltre il 40% su un’ampia gamma di prodotti firmati Netatmo, che possono costituire la giusta opportunità per trasformare la casa in un ambiente più sicuro, confortevole e connesso. Scopriamo insieme le promozioni.

Le offerte Netatmo dell’Amazon Prime Day 2025

Le offerte del Prime Day di Amazon sono riservate agli abbonati Amazon Prime (qui per iscrivervi, anche con prova gratuita), e proseguiranno fino alle 23:59 di domani, 11 luglio 2025 (salvo esaurimento scorte). Tra le proposte troviamo diversi sconti pensati per la sicurezza della casa intelligente, che permettono di partire per le vacanze senza pensieri: possiamo citare ad esempio la videocamera interna intelligente di Netatmo, in grado di rilevare i movimenti sospetti e di inviare notifiche in tempo reale allo smartphone.

Per monitorare gli esterni si può affiancare la videocamera apposita, dotata di sirena integrata da 105 dB: se collegate alla stessa rete, le videocamere possono lavorare in sinergia, creando un sistema di videosorveglianza avanzato. Per completare il sistema si possono abbinare anche i sensori di apertura intelligenti per porte e finestre. Tutti e tre i prodotti sono in offerta con l’Amazon Prime Day, con sconti del 45%, del 48% e del 43% rispetto ai prezzi di listino originali.

Per il comfort di casa può essere utile conoscere tutti i “segreti” meteorologici in tempo reale: Netatmo propone in offerta la sua Stazione meteo intelligente, in grado di rilevare numerosi parametri come temperatura (interna ed esterna), umidità e qualità dell’aria. Chi vuole dati più completi può abbinargli i moduli aggiuntivi per analizzare il clima in più stanze della casa, l’anemometro intelligente (per la misurazione di velocità e direzione del vento) e il pluviometro intelligente (utile per monitorare le precipitazioni e ottimizzare i sistemi di irrigazione). La Stazione è compatibile con tutti i principali assistenti vocali e offre la possibilità di creare automazioni personalizzate.

La stazione meteo viene proposta a 104,49 euro invece di 149,99 euro, mentre modulo aggiuntivo, anemometro Wind Gauge e pluviometro wireless sono disponibili a rispettivamente 47,48 euro (invece di 79,99), 56,98 euro (invece di 109,99) e 47,49 euro (invece di 79,99).

Le offerte Netatmo per l’Amazon Prime Day non si fermano qui: sul sito sono disponibili in sconto anche il Rilevatore di fumo intelligente a 66,49 euro, la Sirena interna smart a 42,74 euro, il Rilevatore di monossido di carbonio intelligente a 66,49 euro, il termostato Wi-Fi intelligente a 109,99 euro e tanto altro. Per scoprire tutte le offerte del brand pensate per il Prime Day potete seguire il link qui in basso.

