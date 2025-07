Se anche voi aspettavate l’Amazon Prime Day 2025 per cambiare PC, ma allo stesso tempo non siete pratici con l’assemblaggio di componenti e relativa gestione software, su Amazon sono presenti anche tantissime offerte su PC desktop e Mini PC, possiamo dire senza problemi per tutte le esigenze e i portafogli.

Rispetto alla scorsa edizione, le promozioni sui PC desktop sono decisamente aumentate, con un occhio di riguardo ai Mini PC e sistemi SFF che ora hanno anche un nuovo punto di riferimento nelle soluzioni Apple Mac Mini (in offerta tra l’altro per il Prime Day).

Ecco i migliori PC desktop e Mini PC che potete acquistare al Prime Day 2025

In questa occasione abbiamo pensato di proporvi una selezione dei PC desktop, di qualsiasi formato e, cosa altrettanto importante, con prezzi che possono accontentare tutte le tasche. Inutile ormai ribadire che le offerte migliori termineranno prima, mentre prima di passare ai nostri consigli per gli acquisti, vi ricordiamo di valutare anche l’iscrizione ad Amazon Prime; l’abbonamento è gratuito per il primo mese in modo da poter valutare in prima persona i vantaggi e le opzioni degli abbonati Amazon.

Migliori PC desktop in offerta all’Amazon Prime Day 2025

Migliori Mini PC da acquistare all’Amazon Prime Day 2025

Offerte per categoria