Il Prime Day di Amazon porta con sé un’opportunità davvero eccezionale per chiunque desideri eliminare definitivamente le zone d’ombra del Wi-Fi in casa. Parliamo del FRITZ!Repeater 3000 AX Edition International, un ripetitore di fascia alta che crolla a un prezzo bomba, offrendo prestazioni da top di gamma a un costo incredibilmente accessibile. Questa non è la solita offerta, ma un vero e proprio affare per chi cerca stabilità, velocità e copertura estesa. Con uno sconto che supera il 55%, l’aggiornamento della propria rete domestica a Wi-Fi 6 diventa non solo conveniente, ma quasi un obbligo. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo un must-have e i dettagli di questa promozione imperdibile.

FRITZ!Repeater 3000 AX: potenza tri-band e Wi-Fi 6 per una rete senza compromessi

Il FRITZ!Repeater 3000 AX non è un semplice extender Wi-Fi, ma una vera e propria centrale di potenza per la rete domestica o per piccoli uffici. Il suo punto di forza è la tecnologia Tri-Band intelligente, che sfrutta tre bande radio contemporaneamente per garantire sempre la connessione più veloce e stabile a ogni dispositivo. Grazie al supporto per lo standard Wi-Fi 6 (802.11ax), è progettato per gestire senza problemi ambienti ad alta densità di device, offrendo velocità superiori e una latenza ridotta, ideale per streaming 4K, gaming online e smart working. La compatibilità con la tecnologia Mesh di AVM permette di creare una rete unificata, stabile e senza interruzioni in tutta l’abitazione, se abbinato a un modem FRITZ!Box.

Le sue specifiche chiave includono:

Velocità combinata: Fino a 4.200 Mbit/s (2.400 Mbit/s su 5 GHz + 1.200 Mbit/s su 5 GHz + 600 Mbit/s su 2,4 GHz).

Fino a (2.400 Mbit/s su 5 GHz + 1.200 Mbit/s su 5 GHz + 600 Mbit/s su 2,4 GHz). Mesh Wi-Fi: Si integra perfettamente con un modem FRITZ!Box per creare una rete unificata con un unico nome e password, garantendo un roaming trasparente dei dispositivi.

Si integra perfettamente con un modem FRITZ!Box per creare una rete unificata con un unico nome e password, garantendo un roaming trasparente dei dispositivi. Connettività cablata: Dispone di due porte Gigabit LAN per collegare via cavo dispositivi che richiedono la massima stabilità, come console da gioco, smart TV o PC desktop.

Dispone di per collegare via cavo dispositivi che richiedono la massima stabilità, come console da gioco, smart TV o PC desktop. Sicurezza avanzata: Supporta la crittografia WPA3 , il più recente e sicuro standard di protezione per le reti wireless.

Supporta la crittografia , il più recente e sicuro standard di protezione per le reti wireless. Installazione semplificata: La configurazione è rapida e intuitiva, gestibile tramite l’app dedicata FRITZ!App WLAN o l’interfaccia web in italiano.

Un’offerta da non perdere: i dettagli del crollo di prezzo

L’aspetto più incredibile di questa promozione è il prezzo. Il FRITZ!Repeater 3000 AX viene proposto su Amazon in occasione delle offerte del Prime Day a soli 85,49 €, a fronte di un prezzo di listino di 189,99 € (solitamente lo si trova intorno ai 169€). Si tratta di un risparmio netto di 104,50 €, che corrisponde a uno sconto del 55%. Un’occasione più unica che rara per portarsi a casa un dispositivo di questo calibro, capace di risolvere una volta per tutte i problemi di copertura e velocità della rete Wi-Fi. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento scorte, come da consuetudine per gli eventi promozionali di Amazon. La spedizione è gestita direttamente da Amazon, garantendo velocità e affidabilità nella consegna.

