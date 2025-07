Per il Prime Day 2025 in vigore da ieri, è di nuovo disponibile la promozione di Amazon che prevede uno sconto extra su una selezione di prodotti Seconda mano. L’offerta in questione è già in vigore e sarà usufruibile fino alle ore 23:59 di venerdì 11 luglio 2025, giorno ultimo del Prime Day. Scopriamone quindi i dettagli, i prodotti da tenere d’occhio e tutto quello che c’è da sapere.

Amazon sconta i prodotti Seconda mano: cosa sapere

Cos’è e come funziona Amazon Seconda mano

Per chi non lo sapesse, Seconda mano è la sezione di Amazon riservata ai prodotti usati, resi, comprensiva anche di quelli in condizioni pari al nuovo. Rispetto ai nuovi in vendita altrove su Amazon, godono pertanto di prezzi piuttosto vantaggiosi, che variano a seconda delle loro condizioni e del loro stato, specificati da diverse etichette (condizioni accettabili, buone, ottime o come nuovo). Di buono, oltre ai prezzi vantaggiosi, c’è che sono tutti coperti dalla garanzia legale di un anno offerta da Amazon, con tanto di possibilità di reso. Maggiori dettagli su Amazon Seconda mano (ex Warehouse) li trovate qui.

Dunque, in occasione di questo periodo di sconti, il Prime Day, Amazon ha deciso di promuovere di nuovo una delle sue offerte più interessanti, quella che prevede lo sconto extra del 20% sui prodotti Seconda mano, non tutti però, ma solo su una selezione. Come anticipato, la promozione è già in vigore e lo sarà fino alle ore 23:59 dell’11 luglio 2025, promozione che è riservata ai clienti Prime (volendo, qui potete provare Amazon Prime per 30 giorni gratuitamente).

I prodotti Amazon Seconda mano più scontati

C’è un po’ di tutto, ma non tutti i prodotti Amazon Seconda mano sono compatibili con lo sconto detto, come anticipato. Questa è la pagina principale in cui trovare le informazioni da sapere e i prodotti scontati, che ricordiamo essere disponibili in quantità scarsissime, nella maggior parte dei casi in una sola unità considerando che si tratta quasi sempre di resi, tutti disponibili a prezzi differenti in base alle loro condizioni. Questo significa che, se trovate qualcosa che vi interessa, fareste bene a non pensarci troppo.

A seguire, vi lasciamo qualche esempio che a nostro avviso vale la pena tenere in considerazione (i prezzi che vedete comprendono già lo sconto extra del 20% dal prezzo di vendita di Amazon Seconda mano, che è già ben più basso rispetto al nuovo):

Queste erano solo alcune delle offerte che vale la pena tenere in considerazione. Tutte le altre le trovate spulciando direttamente la sezione Seconda mano di Amazon accedendo al link qui sotto, prodotti che vi ricordiamo essere disponibili in quantità ridotte e compatibili con lo sconto extra del 20% fino alle ore 23:59 dell’11 luglio 2025.

