Apple Mac mini M4 raggiunge un prezzo straordinario di 584€ su Amazon, con uno sconto di 145€ rispetto al prezzo di partenza di 729€. Questa offerta rappresenta una delle migliori opportunità per portarsi a casa il computer desktop più compatto di Apple, dotato del potentissimo chip M4 con CPU 10-core e GPU 10-core, accompagnato da 16GB di memoria unificata e 256GB di storage SSD. Un’occasione imperdibile per chi cerca prestazioni professionali in un formato ultra-compatto.

Apple Mac mini M4: potenza professionale in dimensioni ridotte

Apple Mac mini M4 ridefinisce il concetto di desktop compatto grazie al nuovo chip M4, che integra una CPU 10-core (4 core performance e 6 core efficiency) e una GPU 10-core per prestazioni grafiche eccellenti. Il Neural Engine a 16 core garantisce capacità di machine learning avanzate, rendendo questo dispositivo ideale per sviluppatori, creativi e professionisti che lavorano con intelligenza artificiale.

La configurazione include 16GB di memoria unificata non espandibile e 256GB di storage SSD, sufficienti per la maggior parte degli utilizzi professionali. La connettività è di altissimo livello con tre porte Thunderbolt 4 (fino a 40Gb/s), due porte USB-C frontali (fino a 10Gb/s), HDMI 2.1, Gigabit Ethernet e jack per cuffie da 3,5mm. Il supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 completa un quadro tecnico di eccellenza.

Le dimensioni ultra-compatte di 5 x 5 x 2 pollici con scocca in alluminio argentato permettono di posizionare Mac mini praticamente ovunque, mentre la perfetta integrazione con l’ecosistema Apple garantisce continuità con iPhone e iPad. Il sistema operativo macOS offre stabilità e sicurezza per ogni tipo di workflow professionale.

Offerta Amazon: risparmio di 145€ sul prezzo di listino

L’offerta Amazon porta Apple Mac mini M4 da 729€ a soli 584€, con un risparmio del 20% pari a 145€. Si tratta di uno sconto significativo per un prodotto Apple appena lanciato, che raramente vede riduzioni di prezzo così consistenti nei primi mesi di commercializzazione.

La spedizione è gestita direttamente da Amazon con tutti i vantaggi del servizio clienti del colosso dell’e-commerce. Il prodotto è coperto dalla garanzia Apple standard e può beneficiare di AppleCare+ per una protezione estesa. L’offerta è disponibile per la configurazione base con 256GB di storage, ideale per chi non necessita di grandi quantità di archiviazione locale o preferisce utilizzare soluzioni cloud.

