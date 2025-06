ASUS amplia il catalogo di mini PC e annuncia il debutto sul mercato italiano di due nuovi modelli appartenenti alla serie NUC 14, attualmente la proposta più avanzata dell’azienda taiwanese in materia di sistemi Copilot+ compatti ottimizzati per l’AI per supportare tutte le recenti novità integrate su Windows.

Come anticipato, sono due le nuove opzioni targate ASUS, una per la fascia alta e una per l’utenza che guarda a contenere non solo consumi e dimensioni, ma anche i costi finali della macchina. Nel dettaglio, ASUS presenta NUC 14 Pro AI e NUC 14 Essential che, come suggerisce la sigla, non prevede una piattaforma con NPU per l’accelerazione AI via hardware. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

I mini PC ASUS NUC 14 puntano su AI, flessibilità e bassi consumi

Iniziamo col modello più interessante e per questo sicuramente più costo tra le due opzioni proposte da ASUS, ovvero il NUC 14 Pro AI, il primo della sua categoria a utilizzare i più recenti processori Intel Core Ultra serie 2 che di conseguenza fa rientrare questo sistema supercompatto nella categoria dei PC Microsoft Copilot+.

NUC 14 Pro AI può accogliere processori fino Intel Core Ultra 9, abbinato a una GPU integrata di ultima generazione Intel Arc e una NPU da 48 TOPS che porta la capacità di calcolo AI fino a 120 TOPS, ovvero tre volte le prestazioni della precedente generazione.

La GPU è una Intel Arc 140/130V basata su architettura Xe2, inoltre è la prima a disporre una memoria di sistema di tipo LPDDR5x a 8.533 MT/s; il chip, capace di 67 TOPS, supporta Intel XeSS e l’engine Intel AI Xe Matrix Extension.

Molto valida anche connettività, con supporto per WiFi 7, Bluetooth 5.4 e Thunderbolt 4 a 40 Gbps, funzionalità che si sposano anche con un reparto sicurezza di livello che integra Secure Boot, Trusted Platform Module (TPM) e lettore d’impronte.

Per chi invece mira a un mini PC efficiente e versatile, ma non destinato a carichi di lavoro particolarmente impegnativi, ASUS propone il NUC 14 Essential, modello che stando a quanto comunica il produttore, potrà però essere acquistato solo in versione barebone, lasciando quindi all’utente la scelta di RAM, storage e Sistema Operativo.

In questo caso la piattaforma hardware è decisamente più entry-level; ci sono due opzioni per la CPU, Intel Core N150 ed N350, mentre riguardo la connettività / espansione avremo a disposizione WiFi 6E e Bluetooth 5.3, con la possibilità di gestire fino a tre display grazie alle interfacce HDMI, Display Port e USB-C 3.2 Gen 2.

Disponibilità e prezzi dei nuovi mini PC ASUS NUC 14

I nuovi ASUS NUC 14 Pro AI e NUC 14 Essential (versione barebone) sono già in vendita rispettivamente con prezzi a partire da 1.199 Euro e 199 euro.