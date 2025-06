Eurosport e Sky si separano: è arrivata l’ufficialità, e dal 1° luglio 2025 i due canali (Eurosport 1 e Eurosport 2) non faranno più parte del pacchetto della pay TV. Questo porta a conseguenze per alcuni degli eventi sportivi più importanti, tra tennis, ciclismo e motori, ma per provare a “compensare” arriva un nuovo canale.

Eurosport lascia Sky: una perdita un po’ per tutti

Il contratto tra Eurosport e Sky scadrà il 30 giugno 2025 e non è previsto il rinnovo: questo significa che a partire dal 1° luglio i canali Eurosport non saranno più disponibili sulla piattaforma Sky (canali 210 e 211) e su NOW. La rottura tra Warner Bros. Discovery e Sky era già nell’aria, e le trattative per il rinnovo non hanno evidentemente trovato un punto di incontro (probabilmente per una questione di cifre).

Il risultato porterà a perdite per entrambi: Sky perderà i due canali di Eurosport, e Warner perderà la principale fetta di telespettatori di Eurosport (il 75% secondo i dati). Questo significa che gli abbonati Sky non avranno più la possibilità di vedere alcuni degli eventi sportivi più importanti per gli appassionati di tennis, ciclismo, motori e non solo, tra Roland Garros (diritti fino al 2030), Australian Open (diritti fino al 2031), Vuelta di Spagna, Giro delle Fiandre, 24 Ore di Le Mans, sport invernali e così via.

Dal prossimo mese i contenuti trasmessi da Eurosport saranno dunque trasmessi solo su Discovery+, DAZN e TIMVISION. Da segnalare inoltre che Warner Bros. Discovery ha inoltre acquisito il pacchetto completo delle Olimpiadi (estive e invernali) fino al 2034, anche se un numero minimo di ore verrà trasmesso in chiaro dalla Rai. Come piccola “compensazione”, su Sky approderà proprio il 1° luglio 2025 un nuovo canale, ossia Sky Adventure, dedicato alle trasmissioni di viaggi, sport estremi, ingegneria e non solo.

La fine dell’accordo tra Warner e Sky avrà risvolti anche extra sportivi: porterà infatti allo spegnimento di Discovery Channel. Ci sono inoltre in ballo anche i rinnovi dei diritti in scadenza a dicembre dei film Warner, delle nuove serie e della libreria HBO (dal 2026 arriverà anche in Italia HBO Max) e dei canali per bambini Boomerang e Cartoon Network.