MacBook Air 13″ M4 è finalmente in offerta su Amazon, e questa volta il prezzo è davvero interessante. Con uno sconto del 22%, il modello con 16 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD è disponibile a soli 969,99€ invece di 1249€. Questo è il momento perfetto per chi desidera entrare nel mondo Apple o aggiornare il proprio dispositivo senza spendere una fortuna. Vediamo come questo dispositivo si distingue per le sue caratteristiche tecniche all’avanguardia.

Specifiche tecniche del MacBook Air 13″ M4

Il MacBook Air 13″ M4 rappresenta l’ultima evoluzione della serie Air di Apple, offrendo prestazioni migliorate grazie al nuovo chip Apple Silicon M4 a 3 nm. Questo chip non solo potenzia l’efficienza energetica, ma migliora anche le prestazioni generali, rendendolo ideale per l’uso quotidiano e le applicazioni più esigenti. Ecco alcune delle specifiche che rendono questo dispositivo un must-have:

Display : Liquid Retina da 13,6” con risoluzione 2560 x 1664 pixel, offrendo immagini vivide e dettagliate.

: Liquid Retina da 13,6” con risoluzione 2560 x 1664 pixel, offrendo immagini vivide e dettagliate. CPU : 10-core (4 performance core + 6 efficiency core) per un equilibrio perfetto tra potenza e durata della batteria.

: 10-core (4 performance core + 6 efficiency core) per un equilibrio perfetto tra potenza e durata della batteria. GPU : Opzioni da 8-core o 10-core per una grafica fluida e reattiva.

: Opzioni da 8-core o 10-core per una grafica fluida e reattiva. Memoria : 16 GB di memoria unificata con una banda di 120 GBps, ideale per il multitasking.

: 16 GB di memoria unificata con una banda di 120 GBps, ideale per il multitasking. Archiviazione : 256 GB di SSD, con l’opzione di espansione fino a 512 GB.

: 256 GB di SSD, con l’opzione di espansione fino a 512 GB. Connettività : Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per connessioni veloci e stabili.

: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per connessioni veloci e stabili. Porte: Include 2x Thunderbolt 4, MagSafe 3, e un jack audio da 3,5 mm.

Queste specifiche tecniche, unite a un design elegante e leggero, fanno del MacBook Air 13″ M4 una scelta eccellente per studenti, professionisti e creativi.

Dettagli dell’offerta imperdibile

L’offerta proposta da Amazon per il MacBook Air 13″ M4 è una delle più vantaggiose del momento. Il modello con 16 GB di memoria e 256 GB di SSD è disponibile a un prezzo scontato di 969,99€, rispetto al prezzo di listino di 1249€, garantendo un risparmio di ben 279,01€. Questo sconto del 22% è applicabile su tutte le colorazioni disponibili: Mezzanotte, Celeste, Argento e Galassia.

La spedizione è gratuita e l’offerta è valida fino a esaurimento scorte, quindi è consigliabile affrettarsi per non perdere questa occasione.

