È stata rilasciata una nuova versione dell’applicazione IKEA Home Smart, che sbarca così su Apple Watch, dando agli utenti la possibilità di controllare alcuni dei propri dispositivi smart home direttamente dal polso.

Così come ricordano gli sviluppatori, grazie a questa applicazione e all’hub DIRIGERA diventa molto più semplice creare momenti più smart nella vita quotidiana con i dispositivi per l’illuminazione, le casse, le tende e i prodotti per la qualità dell’aria.

IKEA Home Smart anche su Apple Watch

Con la versione 1.43.0 l’app IKEA Home Smart arriva anche su Apple Watch, sebbene nel changelog ufficiale non vi siano riferimenti a tale novità, leggendosi soltanto quanto segue: Sono stati eliminati i bug, corrette le traduzioni e perfezionato il codice presso la sede generale di IKEA Home smart per consentire un utilizzo senza problemi.

Il supporto per Apple Watch potrebbe essere forse ancora in una fase finale di test, implementato soltanto per alcuni utenti per le ultime prove prima che venga reso effettivamente disponibile per tutti.

Stando a quanto è possibile apprendere dagli screenshot pubblicati sull’App Store, gli utenti con Apple Watch avranno la possibilità di scorrere le schede collegate alle stanze delle loro case (su ognuna di esse ci sono le icone che raffigurano i dispositivi smart home connessi), attivare determinate scene, controllare individualmente i dispositivi dell’ecosistema smart home, come le lampadine e le lampade (regolando colore e intensità della luminosità), le tapparelle e gli smart speaker.

L’applicazione IKEA Home Smart per Apple Watch richiede watchOS 10.6 (o una versione successiva) e ciò significa che è compatibile con Apple Watch Series 4 (e con le generazioni successive).

Potete scaricare l’app IKEA Home Smart gratuitamente dall’App Store seguendo questo link.