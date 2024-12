IKEA ha aggiornato la sua app IKEA Home smart introducendo una nuova funzionalità per le sue luci intelligenti.

La nuova funzionalità regolerà automaticamente la temperatura del colore e la luminosità delle luci intelligenti IKEA in modo tale da fornire un’illuminazione più calda al mattino e alla sera e tonalità più fredde durante il giorno.

L’azienda descrive la funzionalità come un modo per mantenere la smart home in equilibrio e ritiene che sia ideale per mente, corpo e anima.

Dato che questa funzionalità è legata all’app IKEA Home smart, è compatibile solo con i prodotti di illuminazione che si collegano all’hub per la casa intelligente DIRIGERA di Ikea compatibile con Matter, ma al momento non sappiamo se funziona anche con le luci intelligenti di terze parti tramite lo standard per la domotica lanciato un paio di anni fa.

L’app IKEA Home smart aggiunge una nuova funzionalità per le luci intelligenti

La nuova funzionalità che regolerà automaticamente la temperatura del colore e la luminosità delle luci intelligenti IKEA è menzionata nelle note di un recente aggiornamento dell’app IKEA Home smart per iOS disponibile nell’App Store.

L’app per Android è stata aggiornata lo stesso giorno, ma la nuova funzionalità di illuminazione adattiva non è menzionata nel registro delle modifiche.