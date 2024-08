In precedenza i droni autonomi Verity erano operativi nei magazzini Ikea solo quando non c’era personale, ma ora iniziano a volare a tempo pieno, quindi anche quando ci sono i lavoratori in carne e ossa in servizio.

Ciò significa che i droni opereranno in sinergia con i lavoratori, aiutandoli ad esempio con l’inventario o a identificare se qualcosa si trova nel posto sbagliato.

I droni Ikea potenziati dall’IA operano insieme alle risorse umane

I droni a marchio Verity sono dotati di un nuovo sistema basato sull’intelligenza artificiale che consente loro di volare nei magazzini 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L’azienda svedese afferma che i voli sono programmati in anticipo e che i droni utilizzano un sistema di posizionamento interno personalizzato per navigare nei livelli superiori delle posizioni di stoccaggio.

I droni sono inoltre dotati di un sistema di rilevamento degli ostacoli che consente di reindirizzare i loro percorsi per evitare collisioni, ma Ikea sta lavorando per dare ai droni nuove capacità, come quella di ispezionare carichi unitari e rack.

Ikea ha annunciato che i droni autonomi opereranno presto insieme ai colleghi in carne e ossa nel suo centro di distribuzione di Perryville nel Maryland, dove l’azienda ha iniziato l’installazione questa estate.

Attualmente la flotta di Ikea è composta da oltre 250 droni operativi in ​​73 magazzini situati in 9 paesi e la società prevede di impiegarli in più centri di distribuzione in Europa e Nord America per ridurre gli sforzi da parte delle risorse umane.