Questa edizione 2025 dell’Amazon Prime Day è tra le più interessanti degli ultimi anni, soprattutto se guardiamo al mercato PC e tutto quello che ci ruota intorno, dalle componenti, alle periferiche e gli accessori. Se dovete aggiornare il vostro computer il Prime Day è di sicuro uno dei momenti migliori per risparmiare, inoltre se siete amanti del brand ASUS abbiamo selezionato per voi le migliori promozioni messe in campo dall’azienda taiwanese.

Le migliori componenti e periferiche ASUS in offerta all’Amazon Prime Day

Quella che trovate a seguire è una selezione personale dei prodotti ASUS più convenienti e scontati per il Prime Day 2025; non abbiamo fatto preferenze, abbracciando tutte le fasce di prezzo, con sconti variabili e interessanti anche su prodotti top di gamma. Vi ricordiamo che le offerte dell’Amazon Prime Day 2025 partono oggi e termineranno venerdì 11 alle 23:59, ovviamente salvo esaurimento scorte.

Non perdete tempo dunque e vagliate le varie offerte in base alle esigenze e al budget del momento. Valutate anche l’iscrizione ad Amazon Prime, il primo mese è gratuito e potrete toccare con mano i vantaggi offerti agli abbonati Amazon (spedizioni gratis e veloci su tutti).

Schede video e schede madri ASUS in promozione al Prime Day 2025

Dissipatori, alimentatori e case PC in offerta

Migliori Monitor ASUS in offerta

Periferiche Gaming e networking