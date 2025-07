Nella giornata di oggi, martedì 8 luglio, Garmin ha annunciato il lancio dell’app Google Maps sul suo store Connect IQ, applicazione compatibile con molti suoi smartwatch e sportwatch. È già disponibile, gratuita ma priva dell’opzione per consultare le mappe, perché riporta in sostanza soltanto le indicazioni stradali passo passo durante la navigazione.

“Sia che si tratti di esplorare una nuova città, di pianificare una corsa o di andare in bicicletta con gli amici, l’app Google Maps nello store Connect IQ permette agli utenti di andare nella giusta direzione. Le notifiche delle indicazioni passo passo cambiano le carte in tavola per chi vuole rimanere a mani libere e tenere il telefono in tasca”, ha commentato Susan Lyman, vicepresidente del reparto vendite e marketing di Garmin che, nel relativo comunicato stampa, ha anche confermato il supporto a Google Health Connect, la piattaforma di Google per la salute e il fitness, che ora ha accesso anche ai dati registrati dai dispositivi Garmin.

Come funziona Google Maps sugli smartwatch Garmin

Non aspettatevi mappe, luoghi e altre funzioni a portata di polso. Si tratta di un’app molto leggera e spoglia che funziona in mirroring e mostra solo le notifiche delle indicazioni stradali, con gli avvisi delle svolte e dei vari passaggi necessari per raggiungere la destinazione impostata dal telefono Android connesso. Sì, per avviare la navigazione bisogna comunque usare Google Maps sullo smartphone.

Ma facciamo un passo indietro. Come anticipato, si può scaricare gratuitamente dal Connect IQ Store di Garmin già da oggi e, una volta installata, è necessario completare la configurazione dallo smartphone. Basta dare conferma dell’autorizzazione a Google Maps di effettuare il mirroring sullo smartwatch, al che l’app avviserà che la navigazione (in auto, a piedi e in bici) verrà avviata automaticamente sullo smartwatch per impostazione predefinita, opzione che è tuttavia possibile modificare nella sezione Impostazioni di Google Maps sullo smartphone. Tutto qua.

Oltre alla prossima svolta, l’app mostra anche le indicazioni successive, informazioni di cui avvisa anche in background (utile per esempio nei casi in cui si sta registrando un’attività sportiva con lo smartwatch) e anche tramite una leggera vibrazione. Purtroppo non sono al momento supportati gli avvisi vocali, probabilmente perché sono ancora pochi gli orologi di Garmin dotati di altoparlanti dedicati (Fenix 8 e Forerunner 570 e 970, per esempio).

Viceversa, sono molti i dispositivi compatibili con questa nuova app di Google Maps, sia sportwatch veri e propri che smartwatch, anche non proprio recentissimi. Di seguito la lista completa:

Approach S50

Approach S70 (42 mm)

Approach S70 (47 mm)

D2 Mach 1

D2 Mach 1 Pro

Descent G2

Enduro 2

Enduro 3

epix (Gen 2), quatix 7 – Sapphire Edition

epix Pro (42 mm)

epix Pro (47 mm), quatix 7 Pro

epix Pro (51 mm)

fēnix 7, quatix 7, fēnix 7– Sapphire Dual Power Edition

fēnix 7 Pro, fēnix 7 Pro – Solar Edition, fēnix 7 Pro – Sapphire Solar Edition, fēnix 7 Pro– Sapphire Dual Power Edition

fēnix 7 Pro – Solar Edition (No Wi-Fi)

fēnix 7S, fēnix 7S– Solar Edition, fēnix 7S– Sapphire Solar Edition

fēnix 7S Pro, fēnix 7S Pro– Sapphire Solar Edition, fēnix 7S Pro– Sapphire Dual Power Edition

fēnix 7X, fēnix 7X – Solar Edition, fēnix 7X– Sapphire Solar Edition, quatix 7X – Solar Edition

fēnix 7X Pro, fēnix 7X Pro– Sapphire Solar Edition, fēnix 7X Pro– Sapphire Dual Power Edition

fēnix 8 AMOLED (43 mm)

fēnix 8 AMOLED (47 mm/51 mm), quatix 8 AMOLED (47 mm/51 mm), tactix 8 AMOLED (47 mm/51 mm)

fēnix 8 Solar (47 mm), fēnix 8 Dual Power (47 mm)

fēnix 8 Solar (51 mm), fēnix 8 Dual Power (51 mm), tactix 8 Solar (51 mm)

fēnix E

Forerunner 165

Forerunner 165 Music

Forerunner 265

Forerunner 265S

Forerunner 570 – 42mm

Forerunner 570 – 47mm

Forerunner 955 Dual Power

Forerunner 965

Forerunner 970

MARQ (Gen 2), MARQ Carbon Collection, MARQ Adventurer (Gen 2) – Damascus Steel Edition

MARQ Commander (Gen 2) – Carbon Edition

MARQ Aviator (Gen 2)

tactix 7, tactix 7 – Pro Ballistics Edition, tactix 7 – Pro Edition

tactix 7 – AMOLED Edition

tactix 8 – 47 mm, AMOLED, tactix 8 – 51 mm, AMOLED

tactix 8 – 51 mm, Solar, tactix 8 – 51 mm, Solar, Elite

Venu 3

Venu 3S

Venu X1

vívoactive 5

vívoactive 6

Nelle immagini Garmin Forerunner 970, di cui prossimamente pubblicheremo la recensione