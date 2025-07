L’estate 2025 si preannuncia particolarmente ricca di novità per chi ama la musica e cerca dispositivi audio capaci di coniugare stile, qualità e innovazione, Motorola ha infatti annunciato l’arrivo in Italia dei suoi primi auricolari open-ear, si chiamano moto buds loop e promettono di rivoluzionare l’esperienza d’ascolto grazie alla collaborazione con Bose e a un design che non passa inosservato, soprattutto nella versione impreziosita da cristalli Swarovski.

Motorola moto buds loop: cuffie open-ear con Sound by Bose e cristalli Swarovski

Come suggerisce il nome, i nuovi moto buds loop adottano un design open-ear, pensato per offrire un comfort prolungato e una vestibilità sicura anche durante l’uso più dinamico; questa configurazione permette di ascoltare la musica restando consapevoli dell’ambiente circostante, un vantaggio fondamentale quando ci si trova in contesti affollati come un live sotto e stelle o un evento all’aperto.

Oltre a garantire una maggiore sicurezza, l’approccio open-ear rende l’esperienza di ascolto più naturale e meno isolante, ideale per chi non ama l’effetto tappo degli auricolari in-ear tradizionali.

Sotto il profilo tecnico Motorola ha scelto di collaborare con un nome che non ha bisogno di presentazioni: Bose. La tecnologia Sound by Bose integrata nei moto buds loop si traduce in un audio cristallino e bilanciato, con driver ironless da 12 mm che promettono un suono avvolgente, dettagliato e privo di distorsioni.

Non manca il supporto alla Crystal Talk AI, una soluzione che migliora la chiarezza delle chiamate filtrando i rumori di fondo e ottimizzando la voce in tempo reale; un aspetto che spesso passa in secondo piano sugli auricolari pensati principalmente per la musica, ma che qui trova la giusta attenzione.

Per chi desidera distinguersi anche nello stile, Motorola propone una versione davvero unica dei moto buds loop, si tratta dell’edizione speciale realizzata in partnership con Swarovski, impreziosita da cristalli nella sfumatura French Oak curata da Pantone.

Un vero e proprio accessorio di design che unisce raffinatezza e tecnologia, pensato per chi considera i dettagli estetici importanti tanto quanto le prestazioni audio; una scelta che si inserisce nella strategia di Motorola di posizionare i propri prodotti come simboli di innovazione e lifestyle.

Le nuove cuffie non dimenticano ovviamente la praticità, l’autonomia raggiunge fino a 37 ore complessive grazie alla custodia di ricarica, così da coprire senza problemi festival di più giorni o lunghe sessioni di ascolto.

Si tratta di una durata che posiziona i moto buds loop tra i prodotti più interessanti del segmento, soprattutto considerando le dimensioni contenute e il design open-ear, tradizionalmente più sfidante sul fronte energetico.

I Motorola moto buds loop sono già disponibili in Italia al prezzo di partenza di 149 euro nella versione standard, mentre quella con cristalli Swarovski sarà disponibile da metà luglio al prezzo di 299 euro.

Acquista moto buds loop a 149 euro sul sito ufficiale Motorola

Acquista moto buds loop a 129 euro su Amazon