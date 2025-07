Come spesso accade con gli aggiornamenti corposi dei sistemi operativi, anche il più recente pacchetto di update per Windows 11 non si sta rivelando esente da problemi; nello specifico l’aggiornamento di giugno 2025, indirizzato ai dispositivi con la versione 24H2, sta creando grattacapi a numerosi utenti aziendali e, in alcuni casi, anche a chi utilizza il sistema operativo in contesto domestico.

Il problema più evidente, segnalato da Microsoft sul sito ufficiale di supporto, riguarda la funzionalità di Stampa in PDF, una delle opzioni più comuni e comode per esportare documenti, ricevute e pagine web in formato digitale.

Stampa in PDF sparisce dalle impostazioni di Windows 11 con l’ultimo aggiornamento

Dopo l’installazione dell’aggiornamento cumulativo di giugno, diversi utenti hanno notato che l’opzione Microsoft Stampa in PDF non è più presente nella sezione dedicata alle stampanti e scanner al percorso Impostazioni -> Bluetooth e dispositivi -> Stampanti e scanner.

Si tratta di un’anomalia non di poco conto, soprattutto per le realtà aziendali che fanno affidamento su questa funzionalità per la gestione dei flussi documentali; come precisato da Microsoft in un documento di supporto aggiornato, il bug riguarda in particolare Windows 11 24H2 e si verifica indipendentemente dal tentativo di reinstallare manualmente la funzione tramite PowerShell o Prompt dei comandi.

Dopo aver installato KB5055627 , potresti riscontrare problemi con la funzionalità Microsoft Print to PDF . In particolare, la stampante Microsoft Print to PDF potrebbe non essere più visualizzata in Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Stampanti e scanner . Potresti anche notare che l’abilitazione di Printing-PrintToPDFServices-Feature restituisce il codice di errore 0x800f0922 , che impedisce l’installazione del driver della stampante Microsoft Print to PDF, situato in C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository

Per chi non lo sapesse il driver Print to PDF viene gestito tramite la cartella DriverStore di Windows, la stesa che contiene tutti i driver di base del sistema operativo; tuttavia, l’aggiornamento di giugno sembra aver compromesso proprio la registrazione di questo servizio.

Oltre alla stampa in PDF non funzionante, la patch di giugno ha portato alla luce altri bug fastidiosi, tra i più discussi c’è un problema di compatibilità con Easy Anti-Cheat, che causa crash o malfunzionamenti in giochi come Fortnite e altri titoli online. In aggiunta, alcuni utenti hanno segnalato ritardi del cursore quando si utilizza la scorciatoia Alt + Tab durante le sessioni di gaming, un difetto che si manifesta anche con la patch opzionale rilasciata da Microsoft come primo tentativo di correzione.

Se siete tra coloro che non riescono più ad utilizzare la funzione Stampa in PDF, Microsoft suggerisce una procedura che in alcuni casi ha dato esito positivo:

disattivare la funzionalità da PowerShell o Prompt dei comandi con Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Printing-PrintToPDFServices-Features​​​​​​​

riavviare il PC

riattivare la funzionalità con Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Printing-PrintToPDFServices-Features

In alternativa potete provare la stessa operazione tramite la sezione Funzionalità opzionali delle Impostazioni di Windows, tuttavia non esiste alcuna garanzia che il procedimento risolva il problema su tutte le configurazioni.

Ad ogni modo Microsoft ha confermato di essere al lavoro su una patch risolutiva definitiva, il cui rilascio è previsto con l’aggiornamento cumulativo di luglio 2025, se non avete urgenza di ripristinare la stampa in PDF la soluzione più prudente potrebbe essere attendere la distribuzione ufficiale dell’update, che includerà anche altre correzioni per i problemi di prestazioni.

Al momento, la patch KB5060829 è disponibile come aggiornamento facoltativo, ma anche questa versione presenta qualche instabilità su determinati sistemi.