Negli ultimi tempi macOS si è andata affermando come piattaforma per giochi tripla A ad alto budget, ciò anche grazie ai progressi dei chip della serie M di Apple e ai nuovi strumenti che semplificano lo sviluppo di titoli multipiattaforma.

E così non soltanto i PC ma anche i dispositivi Mac si propongono come valide alternative alle classiche console gaming per chi vuole ritagliarsi qualche ora di svago e i nuovi nove giochi in arrivo sulla piattaforma di Apple non potranno che migliorare la situazione.

Apple e il gaming su Mac

Negli ultimi anni il colosso di Cupertino ha lavorato duramente per rendere macOS una piattaforma capace di competere con Windows per quanto riguarda il settore dei videogame, impegnandosi soprattutto nel miglioramento dei suoi processori e degli strumenti messi a disposizione degli sviluppatori.

In occasione della presentazione di macOS Tahoe il team di Apple ha reso noto che presto sarebbero stati disponibili nove nuovi giochi di fascia alta. Ecco i titoli in questione:

Crimson Desert

InZOI

Cyberpunk 2077

Cronos: The New Dawn

Architect: Land of Exiles

Lies of P: Overture

HITMAN World of Assassination

EVE Frontier

Where Winds Meet

Il colosso di Cupertino non ha comunicato le date di uscita specifiche per questi titoli ma la speranza degli utenti è che la loro menzione significhi che l’attesa non sia destinata a durare troppo a lungo.

Senza dubbio i progressi compiuti da Apple nel settore del gaming sono sotto gli occhi di tutti ma è anche vero che la distanza da Windows è ancora notevole, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità di giochi tripla A.

Vedremo se nei prossimi anni il gap sarà sempre più ridotto.