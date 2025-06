Torniamo a occuparci di CPU Intel e in particolare della prossima generazione di processori desktop Nova Lake-S, molto attesi da pubblico e addetti ai lavori perché ci si aspetta un netto salto prestazionale e un “recupero” in ottica gaming ed efficienza rispetto al competitor AMD e alle soluzioni a marchio Ryzen.

Ricordando che al momento l’unica novità in arrivo confermata da Intel è rappresentata dal refresh degli attuali modelli Arrow Lake-S serie Core Ultra 200 (si parla di autunno), sappiamo che il vero cambio di architettura avverrà solo il prossimo anno con il debutto di Nova Lake-S, così come del resto suggerisce un sostanzioso leak apparso nelle scorse ore su X.

Ma vediamo tutto nel dettaglio, anticipandovi che la fonte è ritenuta molto attendibile e per questo le informazioni potrebbero essere molto vicine alle specifiche finali dei prodotti in questione.

Intel Nova Lake-S: 16 P-Core sul modello Core Ultra 9 per dominare il mercato desktop

Di Nova Lake-S sappiamo già un po’ di cose, diverse delle quali trovano nuove conferme in quest’ultimo leak condiviso nelle scorse ore da chi11eddog su X. Iniziamo dicendo che al momento non si parla di modelli e sigle precise, infatti non sappiamo ancora se Intel nominerà come Core Ultra 300 gli Arrow Lake Refresh oppure riseverà tale agiornameno a Nova Lake-S (questi ultimi si potrebbero chiamare Core Ultra 400).

Sigle a parte, che al momento non hanno importanza, risultano più importanti e sostanziosi i dettagli riguardo le configurazioni che Intel potrebbe utilizzare sulla nuova gamma desktop, verosimilmente su un nuovo socket e nuove schede madri (ne avevamo parlato qui). Venendo al sodo, pare che Intel si presenterà sul mercato con un top di gamma a dir poco notevole, un inedito Core Ultra 9 da ben 52 core, organizzati con 16 P-Core, 32 E-Core e 4 Core Low-Power.

Dati alla mano, si tratta del doppio dei core che troviamo a bordo dell’attuale Core Ultra 9 285K, nonché del Core i9-14900K, anche se quest’ultimo supporta l’Hyper Threading mentre Nova Lake-S così come Arrow Lake sicuramente non lo supporterà.

Sappiamo bene che l’aumento del numero di core non si traduce automaticamente in un incremento della prestazione assoluta della CPU, o dell’IPC, ma tra le varie novità e aggiustamenti si presume che Intel andrà a rivedere ed evitare i punti deboli di Arrow Lake-S (in primis la resa in gaming).

Come da tradizione ci sarà un netto stacco tra Core Ultra 9 e Core Ultra 7, più sensato degli attuali Core Ultra 200 e con un Core Ultra 7 Nova Lake tutt’altro che “superfluo”. Stando a quanto riportato su X, i P-Core scenderanno a 14, gli E-Core a 24 e, grazie ai 4 Core Low-Power, avremo un totale di 42 core.

Finalmente avremo dei Core Ultra 5 con 8 P-Core, e un numero variabile di E-Core, mentre l’azienda non si schioderà a quanto pare dai 4 P-Core sui Core Ultra 3. I dettagli al momento finiscono qui, si parla di un incremento del TDP (o PBP) per i top di gamma (serie K) da 125 a 150 watt, salendo in modo importante anche su Core Ultra 5 fino a 125 watt.

Qualcosa sembra muoversi in casa Intel sul versante CPU desktop consumer, al momento possiamo dire soprattutto in ottica potenza bruta e multi-tasking, ambiti dove Intel in realtà non ha tutte queste problematiche rispetto ad AMD; quello che tutti ci aspettiamo invece è un miglioramento nei giochi, soprattutto ad alto refresh-rate, ma AMD sicuranente non starà a guardare e già si parla di Zen 6.

In chiusura, gli ingredienti per una nuova sfida AMD-Intel sembrano esserci tutti, rimaniamo in attesa di qualche conferma o dichiarazione da parte di Intel, ma anche un’anticipazione di AMD sarebbe benvenuta (e sicuramente non mancherà nelle prossime settimane).

Intel Nova Lake-S: modelli e caratteristiche tecniche

Ribadiamo che, le specifiche riportate a seguire non sono ancora ufficiali, ma vista la fonte riteniamo piuttosto attendibili; prima di fare un recap, segnaliamo anche che oltre a un nuovo socket a schede madri (con chipset serie 900), i processori desktop Intel Nova Lake-S dovrebbero garantire supporto nativo per le memorie DDR5 8.000, ampliando sostanzialmente anche il reparto I/O, offrendo a quanto pare fino a 36 linee PCI-E Gen 5.0 e la possibilità di gestire fino a 4 SSD di ultima generazione con interfaccia PCI-E 5.0 x4.

Ecco quindi come potrebbe essere composta la serie Intel Nova Lake-S, Core Ultra 300/400: