Xiaomi ha tenuto quest’oggi un importante evento di lancio che, oltre allo smartphone pieghevole MIX Flip 2 e al tablet Pad 7S Pro, ha visto tanti altri protagonisti quattro nuovi dispositivi indossabili e la nuova auto elettrica Xiaomi YU7.

In questo articolo ci concentreremo sui wearable, lanciati (per il momento) solo in Cina: andiamo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere sullo smartwatch Watch S4 41mm, sulla smartband Smart Band 10, sulle cuffie Open Earphones Pro e sugli occhiali smart AI Glasses.

Xiaomi Watch S4 41mm

Il primo dispositivo indossabile di cui vi parliamo è Xiaomi Watch S4 41mm, versione più compatta ed elegante dello smartwatch che il produttore cinese ha lanciato sul mercato di casa lo scorso anno (e non della versione aggiornata con chip proprietario lanciata a maggio).

Oltre a una cassa più piccola in pianta, questo smartwatch risulta pure decisamente più sottile rispetto al fratello maggiore (appena 9,5 mm) e presenta un design pulito e semplice, simile a quello di un’orologio tradizionale.

All’interno della cassa circolare in acciaio inossidabile, che presenta due pulsanti (di cui una corona girevole), trova posto un display AMOLED da 1,32 pollici ben definito e luminoso (1.500 nit) che garantisce un’ottima visibilità in qualsiasi condizione di illuminazione ambientale.

Il produttore cinese ha messo in campo tante novità sul fronte della sicurezza (inclusa una funzione per il benessere personale che si preoccupa di chiamare il soccorso e condividere la posizione in caso di emergenza) e sul fronte della salute (è integrato un sensore di temperatura ad alta precisione tra le altre cose).

Sono supportate oltre 150 modalità di allenamento e, grazie anche al sistema di geolocalizzazione dual-band, tutti gli allenamenti outdoor verranno tracciati con precisione. Ci sono miglioramenti anche per il monitoraggio del sonno, ora in grado di distinguere sonno reale e momenti di veglia.

Xiaomi Watch S4 41mm, che può contare su una batteria da 320 mAh in grado di offrire un’autonomia pari a 8 giorni di uso continuativo, si integra alla perfezione con l’intero ecosistema del produttore cinese, consentendo all’utente di controllare i dispositivi smart direttamente dal polso.

Xiaomi Smart Band 10

L’ufficialità si attendeva da un momento all’altro e alla fine, per il momento in Cina, è arrivata: Xiaomi Smart Band 10 è realtà e corrisponde al 100% al dispositivo che vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, già disponibile in Italia su Amazon anche se ancora non è stato presentato per il mercato italiano.

Il display cresce leggermente rispetto a quello presente sulla Smart Band 9, passando da una diagonale di 1,62 pollici (risoluzione 192 x 490 pixel) a una diagonale di 1,72 pollici (si dice con risoluzione 212 x 520 pixel). Il pannello occupa il 73% della superficie utile grazie a un lavoro di ottimizzazione delle cornici.

La batteria integrata è da 233 mAh e offre un’autonomia di 21 giorni con uso standard e di 9 giorni sfruttando la modalità Always-on display. Per quanto concerne la ricarica, basterà circa un’ora per effettuare una ricarica completa.

La Xiaomi Smart Band 10 arriva con a bordo il sistema operativo proprietario HyperOS 2 e risulta compatibile con gli smartphone Android (che eseguono almeno Android 8) e con gli iPhone (che eseguono almeno iOS 12). Xiaomi ha integrato anche un motorino lineare per migliorare il feedback della vibrazione.

Andando oltre rispetto alle specifiche tecniche, la Smart Band 10 può contare anche su una serie di miglioramenti lato monitoraggio di salute e fitness: il sistema di monitoraggio tiene conto di svariati parametri e sensori e, per quanto concerne la salute, la smartband può tracciare la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, lo stress, la respirazione e la salute del ciclo mestruale.

La smartband è in grado di tracciare oltre 150 modalità di allenamento sfruttando una versione aggiornata (si dice di livello professionale) degli algoritmi e, potendo contare anche sulla certificazione per la resistenza alle immersioni (5 ATM), è in grado di monitorare il battito cardiaco durante le sessioni di nuoto.

È stato migliorato anche il monitoraggio del sonno che risulterà più preciso e potrà produrre dei veri e propri report sui “trend” per aiutare gli utenti a comprendere la loro regolarità (o meno) nel sonno.

Xiaomi Open Earphones Pro

Abbandoniamo il panorama dei dispositivi da polso e ci spostiamo nel mondo delle cuffie per parlare delle nuove Xiaomi Open Earphones Pro, cuffie open-ear che offrono una finitura in “silicone liquido” pensata per risulta delicata sulla pelle.

Queste cuffie sono progettate per essere indossate tutto il giorno senza affaticare l’utente e sono dotate di un sistema di supporto a tre punti per il quale è stato sfruttato anche il titanio di livello aeronautico. È presente la certificazione IP54.

Dal punto di vista del suono, le Open Earphones Pro godono del primo sistema del settore a cinque driver (con altoparlante da 18 x 13 mm) e, in generale, il tuning è stato affidato al team Harman Golden Ear.

Le cuffie, che mettono a disposizione dell’utente funzionalità di traduzione e trascrizione basate sull’intelligenza artificiale, integrano una batteria in grado di offrire 8,5 ore di autonomia che, con la custodia di ricarica, sale fino a 45 ore complessive.

Xiaomi AI Glasses

L’ultima novità di giornata, nonché il One More Thing del produttore cinese, è rappresentato dai nuovi Xiaomi AI Glasses, la risposta dell’azienda agli occhiali smart Ray-Ban Meta con un dispositivo che pesa appena 40 grammi.

Questi occhiali offrono la registrazione video in prima persona con risoluzione 2K fino a 30 fps (tramite il sensore Sony IMX681 da 12 MP) e non presentano schermi sulle lenti (che possono essere graduate o sostituite con lenti elettrocromiche), puntando tutto su comandi vocali e comandi touch, integrati nell’asta di destra.

Cuore pulsante di questi occhiali smart, che integrano cinque microfoni a conduzione ossea (con riduzione del rumore) e due altoparlanti per la riproduzione musicale, è lo Snapdragon AR1 di Qualcomm.

Gli Xiaomi AI Glasses integrano una batteria da 263 mAh, che è in grado di offrire un’autonomia superiore alle 8 ore (il doppio rispetto ai Ray-Ban Meta), e si ricaricano tramite porta USB-C. Il sistema operativo che gira a bordo è il Vela OS proprietario del produttore cinese.

Disponibilità e prezzi dei nuovi wearable Xiaomi

Lo Xiaomi Watch S4 41mm è disponibile in quattro colorazioni, abbinate a varie tipologie di cinturino: Gold (che presenta una corona impreziosita da diamanti ed è abbinato a un cinturino in maglia milanese), Black, Mint Green (cinturino in fluoroelastomero) e White (l’unico abbinato a un cinturino in pelle). Ecco il listino prezzi sul mercato cinese:

Colorazioni Black e Mint Green a 999 yuan (circa 119 euro)

(circa 119 euro) Colorazione White a 1.199 yuan (circa 143 euro)

(circa 143 euro) Colorazione Gold a 1.499 yuan (circa 178 euro)

La Xiaomi Smart Band 10 è disponibile in quattro colorazioni: Black, Pink, White e Green (l’unica del lotto con un cinturino intrecciato). Il prezzo per le tre colorazioni classiche è di 269 yuan (circa 32 euro), mentre per la colorazione Green è di 279 yuan (circa 33 euro).

Le cuffie Xiaomi Open Earphones Pro sono disponibili nelle tre colorazioni Black, Gold e Silver, e vengono proposte al prezzo di listino di 999 yuan (circa 119 euro).

Gli occhiali smart Xiaomi AI Glasses sono disponibili nelle tre colorazioni Black, Brown e Green, e vengono proposti al prezzo di 1.999 yuan (circa 238 euro).

Tutti questi dispositivi, al netto degli occhiali smart che non sappiamo se verranno portati al di fuori del mercato cinese, dovrebbero arrivare dalle nostre parti prossimamente. Vi aggiorneremo quando ciò avverrà.