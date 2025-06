Se state valutando l’acquisto di una smartband perché rientrate tra coloro che vogliono avere al polso sempre l’ultima novità, forse dovreste prendere in considerazione l’acquisto della Xiaomi Smart Band 10.

Addirittura acquistandola, in questo caso, vi ritrovereste con al polso un dispositivo che non è ancora stato ufficializzato da Xiaomi ma che è già acquistabile in Italia, venduto e spedito direttamente da Amazon che, così facendo, ha spoilerato tutto (o quasi).

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Amazon ha “ufficializzato” la Xiaomi Smart Band 10 prima dell’annuncio ufficiale

La Xiaomi Smart Band 10 non è ancora stata annunciata da Xiaomi ma è già “ufficiale” e disponibile all’acquisto su Amazon: il materiale pubblicitario che accompagna le tre pagine prodotto su Amazon ha confermato tutto ciò che sapevamo finora circa le specifiche tecniche.

Il display crescerà leggermente rispetto a quello presente sulla Smart Band 9, passando da una diagonale di 1,62 pollici (risoluzione 192 x 490 pixel) a una diagonale di 1,72 pollici (si dice con risoluzione 212 x 520 pixel). Il pannello occuperà il 73%della superficie utile grazie a un lavoro di ottimizzazione delle cornici.

Non viene svelata la capacità della batteria integrata ma ci viene suggerito che l’autonomia sarà di 21 giorni con uso standard e di 9 giorni sfruttando la modalità Always-on display. Per quanto concerne la ricarica, basterà circa un’ora per effettuare una ricarica completa.

La Xiaomi Smart Band 10 potrà contare sul sistema operativo proprietario HyperOS 2 e sarà compatibile con gli smartphone Android (che eseguono almeno Android 8) e con gli iPhone (che eseguono almeno iOS 12). Xiaomi ha integrato anche un motorino lineare per migliorare il feedback della vibrazione.

Previous Next Fullscreen

Miglioramenti al tracciamento di salute e fitness

Andando oltre rispetto alle specifiche tecniche, la Xiaomi Smart Band 10 potrà contare anche su una serie di miglioramenti lato monitoraggio di salute e fitness.

Il sistema di monitoraggio tiene conto di svariati parametri e sensori e, per quanto concerne la salute, la smartband può tracciare la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, lo stress, la respirazione e la salute del ciclo mestruale.

La smartband è in grado di tracciare oltre 150 modalità di allenamento sfruttando una versione aggiornata (si dice di livello professionale) degli algoritmi e, potendo contare anche sulla certificazione per la resistenza alle immersioni (5 ATM), è in grado di monitorare il battito cardiaco durante le sessioni di nuoto.

È stato migliorato anche il monitoraggio del sonno che risulterà più preciso e potrà produrre dei veri e propri report sui “trend” per aiutare gli utenti a comprendere la loro regolarità (o meno) nel sonno.

La prossima smartband di casa Xiaomi è già in vendita ma il prezzo…

La Xiaomi Smart Band 10 è già acquistabile (con disponibilità immediata) su Amazon, venduta e spedita dal colosso dell’e-commerce, al prezzo di 62,53 euro nelle tre colorazioni Black, Pink e Silver.

Link acquisto su Amazon - Xiaomi Smart Band 10: Colorazione Black | Colorazione Pink | Colorazione Silver

Il prezzo è decisamente più alto rispetto a quello preventivato dalle indiscrezioni della scorsa settimana che parlavano di 49,99 euro in Europa, ben 10 euro in più rispetto al modello di precedente generazione. Non ci resta che attendere la fine del mese (il 30 giugno, sempre secondo i rumor) per tutte le ufficialità del caso.

Considerando che il dispositivo è già in vendita su Amazon (a diretta cura del colosso dell’e-commerce), è molto probabile a questo punto che Xiaomi abbia in programma un lancio global e non il classico lancio a spezzatino che ha fin qui priviliegiato il mercato di casa.