Una proposta particolarmente interessante per chi è alla ricerca di un nuovo laptop Apple: il nuovissimo MacBook Air M4 (2025) è disponibile su eBay a un prezzo decisamente vantaggioso. Grazie al coupon VACANZE25, questo potente e leggero portatile può essere vostro a soli 920,90€ anziché i 1249€ di listino, con un risparmio netto di oltre 320 euro. Un’occasione rara per mettere le mani sull’ultima tecnologia Apple a un prezzo così competitivo.

Un concentrato di potenza e design

Il MacBook Air M4 rappresenta l’ultima evoluzione della celebre linea di laptop ultraleggeri di Apple, presentato ufficialmente il 5 marzo 2025. Questo modello è equipaggiato con il potentissimo chip M4, dotato di una CPU a 10 core e una GPU a 10 core, che garantisce prestazioni nettamente superiori rispetto alle generazioni precedenti. Il dispositivo in offerta include 16GB di RAM unificata, perfetta per il multitasking avanzato e per gestire applicazioni esigenti senza rallentamenti.

Il display da 13,6 pollici con tecnologia LED-backlit e IPS offre una risoluzione nativa di 2560×1664 pixel e una luminosità di 500 nit, garantendo immagini nitide e colori brillanti. La variante in promozione è nella colorazione Midnight, un elegante nero/blu scuro che conferisce al dispositivo un aspetto professionale e sofisticato.

Per quanto riguarda lo storage, questo MacBook Air è dotato di un’unità SSD da 256GB, che assicura avvii rapidi e trasferimenti file velocissimi. Il sistema operativo macOS è ottimizzato appositamente per sfruttare al meglio le potenzialità del chip M4, offrendo un’esperienza utente fluida e reattiva.

Dettagli dell’offerta imperdibile su eBay

L’offerta attualmente disponibile su eBay porta il MacBook Air M4 (2025) a soli 920,90€, rispetto al prezzo di listino di 1249€. Questo straordinario sconto è possibile grazie all’applicazione del coupon VACANZE25, che garantisce un risparmio aggiuntivo di 45€ sul prezzo già scontato di 965,90€.

Si tratta di un’opportunità eccezionale considerando che parliamo di un dispositivo di ultima generazione, lanciato solo pochi mesi fa. La configurazione in offerta include 16GB di RAM e 256GB di SSD, una combinazione perfetta per studenti, professionisti e utenti che necessitano di prestazioni elevate in mobilità.

L’offerta è disponibile per un periodo limitato e fino ad esaurimento scorte, quindi è consigliabile approfittarne il prima possibile inserendo il codice coupon VACANZE25 al momento del checkout per ottenere lo sconto aggiuntivo.

