Dopo il lancio del più avanzato Flow 2 Pro, Insta360 presenta oggi Flow 2, una nuova iterazione del suo gimbal per smartphone pensata per essere più accessibile, più semplice da usare e, soprattutto, più adatta a tutti quegli utenti che vogliono raccontare una storia, che si tratti di un vlog di gruppo, sessioni di gioco con i bambini, viaggi in solitaria o semplici videochiamate di qualità.

Il nuovo Insta360 Flow 2 punta infatti a democratizzare la creazione di contenuti video attraverso un dispositivo compatto, pieghevole, completo e ricco di funzioni smart, molte delle quali prese direttamente dalla variante Pro; il tutto naturalmente a un prezzo più contenuto e con un occhio di riguardo alla semplicità d’uso, elemento spesso trascurato.

Insta360 Flow2 è il nuovo gimbal compatto, potente e sempre connesso

Uno degli aspetti più interessanti di Flow2 è senza dubbio la capacità di integrare un’ampia gamma di funzionalità in un corpo compatto e tascabile, il dispositivo si piega e si apre in pochi secondi, è dotato di uno stabilizzatore a tre assi, selfie stick integrato, treppiedi in metallo e una batteria da ben 10 ore di autonomia, capace anche di ricaricare lo smartphone durante l’uso.

Altra novità particolarmente utile per la rapidità di utilizzo è la Ripresa One-Tap via NFC, una funzione che consente (sugli smartphone compatibili) di avviare automaticamente l’app Insta360 con un semplice tocco, senza dover associare il dispositivo tramite Bluetooth. Gli utenti Android in particolare possono anche sfruttare una funzione di Avvio rapido, che apre direttamente la fotocamera nativa dello smartphone al momento dell’apertura del gimbal, una comodità non da poco quando si vuole catturare l’attimo al volo.

Il cuore tecnologico di Flow 2 è rappresentato da Deep Track 4.0, l’evoluzione più avanzata del sistema di tracciamento intelligente basato sull’intelligenza artificiale di Insta360; questa nuova versione migliora ulteriormente l’identificazione dei soggetti, anche quando parzialmente coperti o momentaneamente fuori campo, e introduce un tracciamento di gruppo più preciso e flessibile.

Tutto ciò si traduce in riprese fluide e dinamiche, ideali per vlog con amici, video di danza o contenuti di gruppo, con la certezza che nessuno venga escluso dall’inquadratura. A completare l’esperienza c’è anche la nuova Griglia di inquadratura Pro, che sfrutta la logica del rapporto aureo per offrire 9 angolazioni predefinite.

Non mancano inoltre opzioni di controllo remoto tramite Apple Watch o un secondo smartphone, perfetto per chi vuole registrare da lontano senza dover chiedere aiuto o abbandonare l’inquadratura.

Insta360 non si è limitata all’hardware, insieme a Flow 2 arriva anche una serie di strumenti pensati per rendere l’esperienza di creazione ancora più fluida e completa.

Tanto per cominciare il nuovo Microfono Air permette di registrare l’audio a mani libere con qualità migliorata, ideale per voiceover, spiegazioni, tutorial o unboxing; a questo si aggiunge la modalità Anchorman, una funzione dell’app Insta360 che consente di caricare un copione e farlo scorrere in tempo reale durante la registrazione, trasformando lo smartphone in un vero e proprio strumento da presentazione professionale.

Non meno importante, il gimbal integra ora un Tracker IA compatibile con app di terze parti, caratteristica particolarmente apprezzata dagli utenti Android, e anche un faretto LED integrato per le riprese notturne. Una volta terminata la registrazione, gli strumenti di editing IA fanno il resto, permettendo di rifinire automaticamente i filmati per una resa ancora più professionale.

Rispetto al fratello maggiore menzionato in apertura, Flow 2 rinuncia a:

specchietto per selfie

anello LED di tracciamento

design trasparente del motore

tracciamento avanzato DockKit (Apple)

modalità inclinazione libera

tracciamento Infinito 360°

Insta360 Flow 2 è già disponibile per l’acquisto presso rivenditori selezionati, sia online che offline, al prezzo consigliato di 149,99 euro per la versione con tracciatore IA, e 109 euro per la versione standard, un costo decisamente competitivo considerando le funzionalità offerte e la semplicità d’uso.

In conclusione Insta360 Flow 2 si propone come un compagno perfetto per chi vuole iniziare a creare contenuti video con lo smartphone in modo semplice, ma senza rinunciare alla qualità e alle funzioni intelligenti.

