A un annetto dal lancio del modello di precedente generazione, Insta360 rinnova la propria action cam di punta, lanciando la nuova Insta360 X5 anche sul mercato italiano. La nuova action cam è stata così presentata da JK Liu, fondatore di Insta360:

“Insta360 X5 rappresenta un nuovo standard nelle videocamere a 360°, nata per rispondere alle sfide quotidiane dei creator. Abbiamo costruito la videocamera dei nostri sogni: lenti sostituibili, riprese AI in scarsa luce, resistente per le avventure e dotata di tutta la potenza necessaria per creare contenuti epici con facilità“.

Insta360 X5 è ufficiale

Insta360, azienda specializzata nella produzione di fotocamere a 360 gradi e action cam, ha appena annunciato la nuovissima Insta360 X5, rinnovato modello di punta dell’azienda che vuole fare la voce grossa nel segmento delle action cam grazie ad alcune specifiche molto interessanti.

L’azienda suggerisce di aver realizzato questa action cam per l’avventura, sottolineando il fatto che la X5 sia la “videocamera a 360° più resistente di sempre” ma che, al contempo, non rilunci ad alcune peculiarità che la rendono rivoluzionaria dentro: ad esempio, è presente un sistema per cambiare al volo le lenti (ultra-resistenti e anti graffio).

Insta360 X5 vuole semplificare la creazione di contenuti a 360°: tra le novità principali, rientra la modalità InstaFrame che permette di registrare contemporaneamente un video standard (già pronto per la condivisione) e un video a 360° da modificare in post produzione (anche online, con il servizio cloud Insta360+).

Migliora anche la qualità dell’immagine grazie ai sensori più grandi (da 1/1,28″) che catturano più luce e al sistema Triple AI Chip (un chip AI realizzato a 5 nm e due chip Pro Imaging) con potenza di calcolo aumentata del 140% che riduce il rumore e offre immagini più “pulite” in diverse condizioni. I video a 360° possono essere girati fino all’8K @ 30 fps.

Per le riprese in condizioni di scarsa illuminazione è stata aggiunta la modalità PureVideo che sfrutta la riduzione del rumore (potenziata dall’IA) e l’ottimizzazione della gamma dinamica. L’Active HDR è stato “aggiornato” e ora può girare video fino al 5,7K @ 60 fps.

Andando oltre, rispetto alla precedente X4, l’azienda ha implementato tanti altri miglioramenti su tutta la linea: batteria più capiente con ricarica più rapida, impermeabilità fino a 15 metri (con certificazione IP68), protezione antivento incorportata (con algoritmi audio migliorati), sistema di montaggio magnetico (per gli accessori), sistema di stabilizzazione FlowState con blocco dell’orizzonte a 360° e nuove modalità per l’avvio della registrazione.

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche della nuova action cam Insta360 X5.

Dimensioni: 46 x 124,5 x 38,2 mm

x x Peso: 200 grammi

Colorazione: nero

Impermeabilità: 15 m (certificazione IP68)

(certificazione IP68) Chip: elaborazione IA (realizzato a 5 nm)

(realizzato a 5 nm) Sensori: due (identici) Dimensione: 1/1,28″ Apertura: f/2.0 Lunghezza focale: 6 mm Risoluzione foto: circa 72 MP (o 18 MP) Risoluzione video (normale): fino al 4K @ 60 fps Risoluzione video (360°): fino al 8K @ 30 fps

(identici) Microfoni integrati: 4 (formato audio a 48 kHz, 16 bit, AAC)

(formato audio a 48 kHz, 16 bit, AAC) Batteria: 2.400 mAh (ricarica a 18 W) Autonomia in 8K a 30 fps: 88 minuti Autonomia in 5,7K a 30 fps: 135 minuti Autonomia in 5,7K a 24 fps: 185 minuti

(ricarica a 18 W) Connettività: Bluetooth 5.2 (BLE), Wi-Fi 5 (802.11 ac), USB-C (USB 3.0)

(BLE), (802.11 ac), (USB 3.0) Smartphone/tablet compatibili: iOS, Android e HarmonyOS iOS 13.0 o versione successiva (su iPhone Xs e modelli successivi) Android 10 e versioni successive (su dispositivi con chip Snapdragon 855 e più recenti) HarmonyOS 2.0 e versioni successive (su dispositivi con chip Kirin 990 e più recenti)



Galleria immagini – Insta360 X5

Disponibilità e prezzo della Insta360 X5

La nuova action cam Insta360 X5 è già disponibile all’acquisto in Italia, sullo store ufficiale e presso i rivenditori autorizzati (incluso Amazon), al prezzo consigliato di 589,99 euro (più alto di 30 euro rispetto al listino del modello precedente).

Acquista Insta360 X5 sullo store ufficiale del produttore

Acquista Insta360 X5 su Amazon

Oltre alla sola action cam, Insta360 X5 può essere acquistata tramite alcuni pacchetti che includono altri accessori. Ecco nome e composizione dei pacchetti, oltre al prezzo di listino: