A un mesetto di distanza dall’annuncio dello stabilizzatore per smartphone Insta360 Flow 2 Pro, Insta360 ha presentato un accessorio che amplifica ulteriormente le potenzialità del dispositivo.

Flow 2 Pro Tracker IA, questo il nome dell’accessorio, porta il tracciamento del soggetto tramite intelligenza artificiale (come suggerito dal nome stesso dell’accessorio) su qualsiasi app che sfrutti la fotocamera integrata nel dispositivo.

Arriva il nuovo Insta360 Flow 2 Pro Tracker IA

Insta360, azienda cinese specializzata nella produzione di action cam compatte e fotocamere a 360 gradi, ha recentemente ufficializzato un nuovo accessorio per Insta360 Flow 2 Pro, la più recente iterazione del proprio stabilizzatore (gimbal) per smartphone, chiamato semplicemente Tracker IA.

Progettato per consentire un supporto più ampio tra i modelli di smartphone Android e in una gamma più ampia di app, che tu voglia partecipare a una videochiamata, trasmettere in streaming live la tua ultima avventura o riprendere filmati fluidi a mani libere, il nostro ultimo accessorio ti offre un tracciamento più intelligente e fluido. Il tracker IA funziona perfettamente come estensione del nostro ultimo e migliore gimbal basato sull’intelligenza artificiale, Insta360 Flow 2 Pro.

Le caratteristiche dell’accessorio

Come suggerito da Insta360 nel comunicato ufficiale, il nuovo accessorio promette di funzionare con un’ampia gamma di dispositivi, inclusi gli smartphone Android (che non integrano un proprio framework per il tracciamento), e con tutte le app che sfruttano la fotocamera del dispositivo per fare videochiamate e live streaming.

Grazie al riconoscimento IA avanzato, l’Insta360 Flow 2 Pro Tracker IA seguirà costantemente il soggetto (o i soggetti) e per mantenerlo sempre al centro della scena, anche in condizioni difficili. L’accessorio riesce anche a individuare gli ostacoli (oggetti o persone che passano davanti durante le riprese) e “ricorda” i soggetti che devono essere realmente inquadrati.

Per migliorare la fruibilità delle potenzialità di tracciamento, l’azienda ha implementato il supporto ai gesti: basterà mostrare il palmo per attivare il tracciamento. Il Tracker IA, che purtroppo non è impermeabile, integra poi un faretto regolabile su luce calda (2900K), neutra (3500K) o fredda (5000K) che permette di migliorare le riprese anche nelle condizioni con scarsa illuminazione ambientale.

Specifiche - Insta360 Flow 2 Pro Tracker IA: Dimensioni: 57,4 x 46 x 15,8 mm

x x Peso: 14 grammi

Materiale: plastica

Consumo: 1,6 W

Alimentazione: tramite USB-C

Disponibilità e prezzo dell’accessorio

Il nuovo accessorio Insta360 Flow 2 Pro Tracker IA è disponibile all’acquisto in Italia da lunedì 17 febbraio 2025, nella sola colorazione bianca, al prezzo consigliato di 49,99 euro.

In futuro, il nuovo accessorio verrà offerto in bundle con lo stabilizzatore che, attualmente, viene proposto in due colorazioni (Bianco Artico e Grigio Pietra) e in tre differenti pacchetti, proposti ai seguenti prezzi consigliati: