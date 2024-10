Dispositivi Compatibili

Dispositivi iOS:Compatibile con dispositivi iOS con chip A12 o superiore e iOS versione 12.0 o superiore, inclusi iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro e modelli di iPad più recenti. Dispositivi Android:Compatibile con dispositivi Android che soddisfano le seguenti funzionalità, tra cui:• Dispositivi Android con chip Kirin 990 e superiori, inclusi Huawei Mate 30, P40 o modelli più recenti.• Dispositivi Android con chip Snapdragon 855 e superiori, inclusi Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 o modelli più recenti.•• Dispositivi Android con chip Exynos 2200 e superiori, inclusi Samsung Galaxy S22, S22 Ultra e modelli più recenti.(il sistema deve essere Android 10.0 o superiore, oppure HarmonyOS 2.0.0 o superiore) Nota:1. I dispositivi che non soddisfano i requisiti sopra menzionati potrebbero comunque essere in grado di utilizzare l’app per controllare la videocamera Tuttavia, le prestazioni di alcune funzioni ad alta intensità di processore e alimentate dall’IA potrebbero non funzionare correttamente.2. Dopo i test, alcuni smartphone dotati di chip Qualcomm SDM765 5G, come OPPO Reno, hanno riportato scarse capacità di decodifica hardware e non sono supportati.3. L’installazione dell’app richiede uno smartphone con un sistema a 64 bit. Un sistema a 32 bit non supporta l’installazione dell’app.