La serie di processori Intel Arrow Lake-S, o se preferite Core Ultra 200S, probabilmente non è stata la più riuscita di Intel degli ultimi anni. Senza tornare ulteriormente sulla vicenda, trattata anche con approfondimenti dal caso, ricordiamo brevemente che pur essendo molto valide in tutti gli ambiti di utilizzo, queste CPU peccano nel gaming ad alto refresh-rate, non solo rispetto agli AMD Ryzen 9000, ma anche se paragonati ai flagship Intel di precedente generazione (Core 14a gen).

Fatto questo breve recap, che da solo spiegherebbe il titolo di questo breve articolo, oggi vogliamo segnalare che Intel ha praticato un ulteriore taglio di prezzo per il Core Ultra 7 265K/KF, ovvero il “secondo” modello per importanza di tutta la serie desktop Core Ultra 200 con socket LGA 1851.

Niente di strano potremmo dire viste le premesse, tuttavia il taglio sul prezzo di listino non solo è importante, ma arriva a solo un mese da quella che già era stata una vera e propria revisione del prezzo MSRP di questo modello. Ma cerchiamo di capire bene le mosse dell’azienda e soprattutto quanto dovrebbe essere il costo di questa CPU attualmente.

Intel Core Ultra 7 265K e 265KF: in pochi mesi il prezzo è sceso quasi del 40%

Prima di quantificare e ragionare su questa ulteriore modifica al listino da parte di Intel, se vi state chiedendo perché questo taglio di prezzo non interessa il modello flagship Core Ultra 9 285K, la risposta potrebbe non essere tanto complessa.

Alla prova dei fatti, nonché dei benchmark, il Core Ultra 9 285K è sicuramente la CPU Arrow Lake che offre realmente qualcosa in più rispetto alla precedente generazione, questo pur rimanendo indietro rispetto a un Core i9-14900K in alcuni scenari nel gaming a 1080P, che però viene battuto in single e multi-thread (oltre che sul piano efficienza).

Detto questo, il prezzo potrebbe non scendere perché le vendite per il modello top al momento soddisfano l’azienda, oppure perché abbattere il prezzo del modello flagship avrebbe un ulteriore impatto a livello di marketing rispetto ad AMD.

Al contrario, il Core Ultra 7 265K e la sua variante senza GPU Integrata Core Ultra 7 265KF, potrebbero soffrire di una bassa domanda (di sicuro a questo punto) e l’unica soluzione in attesa di Arrow Lake-S Refresh (in autunno) non può essere che tagliare il costo per evitare di accumulare lotti non venduti.

In tutta questa vicenda, precisiamo che il Core Ultra 7 265K/KF è una CPU di tutto rispetto; con i suoi 20 core e buone frequenze di clock può gestire qualsiasi applicativo senza problemi, dalla produttività al gaming, ambito quest’ultimo che ribadiamo ha però segnato il corso di questa generazione desktop Intel.

Intel Core Ultra 7 265K/KF: la situazione prezzi e i listini italiani

Ragionato sul perché di questo ulteriore taglio di prezzo da parte di Intel, cerchiamo di fare chiarezza sulla vicenda e su quello che si riflette sui vari mercati nazionali, Italia compresa.

Bisogna infatti ricordare che qui stiamo discutendo in primis sul prezzo MSRP. Intel ha lanciato il Core Ultra 7 265K a un costo di 394 dollari (379 dollari per la variante KF), cifra che riguarda gli Stati Uniti e che di conseguenza lievita poi in base a importazioni e tasse regionali.

A maggio Intel aveva già praticato un taglio sui prezzi di listino di circa 100 dollari, mentre in queste ore negli USA siamo scesi ulteriormente a 259,99 dollari (Core Ultra 7 265K) e 229,99 dollari (Core Ultra 7 265KF).

Purtroppo in Italia, così come su altri mercati, i prezzi non riflettono quasi mai l’MSRP. Su Amazon ad esempio, in fase di lancio i due modelli avevamo un prezzo molto simile, ovvero quasi 400 euro, con la versione KF sempre leggermente più economica per via della mancanza della iGPU.

Attualmente anche da noi i prezzi sono scesi, ma ancora siamo lontani dai 229,99 dollari richiesti oltreoceano per un Core Ultra 7 265KF (e fino a 259,99 dollari con 16 GB di RAM DDR5).

Per il momento entrambi i modelli si possono acquistare a poco meno di 320 euro, cifra interessante ma che dovrebbe ulteriormente scendere rendendoli decisamente più appetibili.