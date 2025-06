L’estate potrebbe essere un buon momento per aggiornare il vostro PC oppure assemblare una nuova build da gaming per divertirvi ai vostri titoli preferiti. I produttori e le aziende partner hanno già presentato tutte le novità per il 2025 e i prezzi, soprattutto sui prodotti di precedente generazione, iniziano a calare, non solo in ottica offerte, ma anche per svuotare i fondi di magazzino in attesa dei “rifornimenti” per l’autunno e il back-to-school.

Come di consueto, su Amazon le offerte del giorno sono sempre numerosissime, tra queste abbiamo selezionato le migliori (secondo noi), non solo per prezzo e percentuale di sconto, ma anche in base al rapporto prestazioni/qualità.

Migliori offerte PC Amazon: la nostra selezione di oggi

Per chi fosse poco pratico con le offerte Amazon, teniamo a sottolineare che le promozioni di questo tipo possono subire cambi di prezzo repentini, magari perché l’offerta è conclusa, oppure esaurita se particolarmente allettante.

Vi consigliamo quindi di valutare con cura le varie offerte, ma una volta individuata la promozione giusta per voi non esitate troppo, il tempo in questi casi è prezioso così come gli sconti applicati.

Mini-PC

CPU

Schede madri

Schede video

RAM

SSD

Dissipatori

Alimentatori

Case e ventole

Monitor