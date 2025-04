L’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale continua a evolversi a ritmi serrati e, come spesso accade, Microsoft si trova tra i protagonisti di questo scenario in rapida trasformazione. L’azienda di Redmond compie ora un ulteriore passo avanti grazie a una nuova, significativa funzionalità: l’uso del computer (computer usage) all’interno di Copilot Studio.

I più attenti tra voi si saranno accorti come non si tratti di una novità assoluta, altri attori del settore IA hanno infatti già presentato soluzioni simili, nello specifico Operator di OpenAI e la funzionalità utilizzo del computer di Claude.

Microsoft consente a Copilot Studio di utilizzare un computer in autonomia

Disponibile in anteprima con accesso anticipato (l’azienda condividerà maggiori informazioni al Microsoft Build di maggio 2025), questa funzione permette agli agenti IA di interagire direttamente con le interfacce utente grafiche, tanto sui siti web quanto sulle applicazioni desktop, in maniera del tutto simile a come farebbe un utente umano, ovvero cliccando pulsanti, selezionando voci di menu, digitando nei campi di input.

L’idea alla base è semplice, se un essere umano può usare un’app, ora può farlo anche un agente Copilot, anche in assenza di API o integrazioni dirette; ciò significa che attività un tempo complesse, e spesso soggette a errori umani, possono ora essere automatizzate con maggiore efficacia e flessibilità.

Un aspetto cruciale della nuova funzionalità è la capacità di adattarsi automaticamente ai cambiamenti dell’interfaccia, sia essa di un’app desktop o di un sito web. Grazie a un sistema di ragionamento intelligente integrato, l’agente può gestire modifiche improvvise o layout dinamici senza interrompere il flusso di lavoro, garantendo così continuità operativa e maggiore resilienza nei processi automatizzati.

Inoltre, l’infrastruttura completamente cloud-based ospitata da Microsoft consente alle aziende di evitare i costi e la complessità legati alla gestione di server locali, con tutti i dati che restano all’interno del perimetro sicuro di Microsoft Cloud, senza essere inoltre impiegati per l’addestramento del modello Frontier.

Microsoft cita diversi casi d’uso di alto valore per illustrare il potenziale trasformativo dell’uso del computer in Copilot Studio:

Inserimento dati automatizzato -> ad esempio, per trasferire in modo efficiente grandi volumi di dati da varie fonti in sistemi centralizzati, riducendo al minimo l’errore umano.

-> ad esempio, per trasferire in modo efficiente grandi volumi di dati da varie fonti in sistemi centralizzati, riducendo al minimo l’errore umano. Ricerca di mercato -> automatizzando la raccolta di dati da fonti online eterogenee per finalità analitiche, in modo rapido e scalabile.

-> automatizzando la raccolta di dati da fonti online eterogenee per finalità analitiche, in modo rapido e scalabile. Elaborazione delle fatture -> con estrazione e inserimento automatico dei dati nei sistemi contabili, semplificando la gestione finanziaria e ottimizzando i tempi.

Il tutto è supportato da strumenti visivi avanzati, come video affiancati della catena di ragionamento e la possibilità di visualizzare ogni passaggio, inclusi screenshot, per massima trasparenza e controllo da parte dei maker.

Questa evoluzione ridefinisce il concetto stesso di automazione robotica dei processi (RPA), da sempre limitata dalla fragilità degli elementi dell’interfaccia e dalla necessità di conoscenze tecniche avanzate; con Copilot Studio, l’automazione diventa reattiva ai cambiamenti in tempo reale, intuitiva grazie all’interazione in linguaggio naturale e Smart, in grado di prendere decisioni sul momento anche in ambienti complessi e mutevoli.

Copilot Studio si sta affermando sempre più come una piattaforma end-to-end per agenti intelligenti, in grado di combinare efficienza operativa, sicurezza enterprise e semplicità d’uso; l’aggiunta dell’uso del computer apre scenari del tutto nuovi per aziende e professionisti con una visione chiara: semplificare i processi, migliorare la produttività e accelerare l’innovazione sfruttando appieno il potenziale dell’intelligenza artificiale.