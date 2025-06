La nuova era Nintendo è ufficialmente iniziata, a pochi giorni dal debutto avvenuto lo scorso 5 giugno 2025, la casa di Kyoto può già festeggiare un traguardo particolarmente significativo: Nintendo Switch 2 è la console venduta più velocemente nella storia dell’azienda. Un primato che non solo dà lustro al lancio stesso, ma soprattutto conferma le enormi aspettative sul nuovo hardware da gioco.

3,5 milioni di unità in quattro giorni, Nintendo Switch 2 batte Switch al lancio

I dati diffusi da Nintendo parlano chiaro, in appena quattro giorni Switch 2 ha raggiunto quota 3,5 milioni di unità vendute, superando con largo margine quanto fatto dalla prima Switch nel primo mese di disponibilità nel lontano 2017. Un risultato che sottolinea due aspetti fondamentali, da un lato la forza del brand Nintendo, ancora capace di mobilitare milioni di utenti al day one; dall’altro la strategia azzeccata che ha accompagnato questo debutto, tra nuovi titoli, pricing differenziato a una roadmap software già ben delineata.

Va ricordato che Switch 2 rappresenta la prima vera console di nuova generazione targata Nintendo dopo oltre otto anni, ovvero da quando il primo modello cambiò radicalmente il concetto di ibrido tra portatile e home console; un’eredità pesante, ma che la nuova arrivata sembra già in grado di raccogliere con piena consapevolezza.

Con questo slancio iniziale, l’obbiettivo fissato da Nintendo di vendere 15 milioni di Switch 2 entro marzo 2026 appare più che raggiungibile, se non addirittura conservativo; i primi 3,5 milioni sono infatti solo l’inizio di un ciclo che, secondo le previsioni, dovrebbe rafforzarsi nei mesi a venire anche grazie al rilascio costante di nuovi titoli (alcuni esclusivi, altri in versione cross-gen con la prima Switch) che accompagneranno la piattaforma verso una maturità commerciale in tempi record.

Il lancio di Switch 2 è avvenuto in contemporanea con Mario Kart World, nuovo capitolo del celebre franchise arcade racing che introduce una struttura semi open world, supporto fino a 24 giocatori in contemporanea e un motore grafico aggiornato che sfrutta appieno le potenzialità della nuova console.

Accanto a questo pezzo da novanta però, Nintendo ha sorpreso anche con Welcome Tour, un videogioco da 10 euro pensato per mostrare le funzionalità della console che si è rivelato inaspettatamente apprezzato dagli utenti e dalla critica; un titolo didattico se vogliamo, ma perfettamente in linea con la filosofia dell’azienda che mostra giocando cosa può fare il nuovo hardware, abbandonando tecnicismi e manuali d’uso.

Guardando alle prossime settimane, l’azienda ha già confermato l’arrivo di Donkey Kong Bananza a luglio, seguito da Kirby Riders, mentre alcuni titoli di punta già annunciati includono Metroid Prime 4: Beyond e Leggende Pokémon: Z-A. Come se non bastasse, nella giornata di ieri è stato svelato anche Splatoon Raiders, uno spin off della celebre saga competitiva nata dieci anni fa su Wii U, che promette un gameplay frenetico e accessibile rispetto ai capitoli principali; una mossa che potrebbe allargare ulteriormente la basa di utenti attirando nuovi giocatori e fan storici della saga.

Sebbene questi primi numeri raccontino una partenza eccellente, resta da vedere come Nintendo riuscirà a sostenere il ritmo nel medio-lungo periodo, soprattutto in un mercato che oggi è molto più competitivo rispetto al 2017. Basterà il pubblico fidelizzato e l’ecosistema unico per continuare a distinguersi dalla concorrenza? Lo scopriremo presto.