Se stavate cercando una scusa per resistere all’acquisto di MacBook Air 13″ con chip M4, fate attenzione perché Amazon sta cercando di farvi cadere in tentazione. Sul portale del colosso dell’e-commerce, infatti, è proposto in offerta sia nella versione entry-level con 16 GB di memoria unificata e 256 GB di spazio di archiviazione, che nella variante con unità SSD da 512 GB. Ecco tutto.

Amazon sconta MacBook Air 13″ con chip M4

Come anticipato in apertura, tra le offerte del momento su Amazon è possibile trovare MacBook Air 13″ con chip M4 (2025), la più recente versione del MacBook Air che il colosso di Cupertino ha presentato lo scorso marzo.

L’offerta forse più appetibile riguarda la configurazione 16+256 GB, che da listino ha un prezzo pari a 1249 euro, e investe le quattro colorazioni disponibili: Mezzanotte, Celeste, Argento e Galassia. Grazie a uno sconto del 20%, il prezzo scende a 999 euro e rende molto molto appetibile questo dispositivo, ottima scelta per chi decide di approcciare il mondo dei MacBook o per chi deve sostituire un vecchio MacBook Air.

Acquista MacBook Air 13″ M4 (16+256 GB) a 999 euro (-20%) su Amazon (tutte le colorazioni) Stesso 20% di sconto anche per la configurazione 16+512 GB, che di listino costa 1.499 euro, mentre grazie allo sconto di Amazon in vigore si porta a casa a 1.199 euro. A differenza del più economico disponibile in tutte le colorazioni, il modello da 512 GB è così scontato solo nei colori Celeste e Mezzanotte. Acquista MacBook Air 13″ M4 (16+512 GB) a 1.199 euro (-20%) su Amazon (Celeste e Mezzanotte)

Anche MediaWorld ed Euronics si sono allineati ad Amazon e propongono la stessa offerta su tutte e quattro le colorazioni della versione 16+256 GB di MacBook Air 13″ con chip M4.

MacBook Air 13″ con chip M4 (2025), in breve

Rispetto ai modelli della precedente generazione con chip M3, i MacBook Air M4 hanno guadagnato il chip Apple Silicon M4 a 3 nm che migliora le performance (sia in termini di prestazioni pure che di efficienza energetica), anche quando si tratta di IA on device, hanno ottenuto una nuova videocamera da 12 megapixel (con Inquadratura automatica e Panoramica scrivania) e possono godere del supporto aggiuntivo per monitor esterni (fino a due monitor esterni con risoluzione 6K oltre al display integrato).

Specifiche tecniche - MacBook Air 13'' M4 Dimensioni: 30,41 x 21,5 x 1,13 cm

x x Peso: 1,24 kg (13″)

(13″) Display: Liquid Retina da 13,6” con risoluzione 2560 x 1664 pixel (224 ppi)

SoC: Apple Silicon M4 CPU: 10-core (4 performance core + 6 efficiency core) GPU: 8-core o 10-core NPU: 16-core Memoria unificata: 16 o 24 GB con banda 120 GBps Spazio di archiviazione (SSD): 256 GB o 512 GB

Videocamera: FaceTime HD a 1080p

a Audio: Stereo (quattro altoparlanti), Dolby Atmos , supporto all’ audio spaziale

(quattro altoparlanti), , supporto all’ Connettività: Wi-FI 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3

(802.11 ax), Porte: Jack audio da 3,5 mm MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (Ricarica, DisplayPort, USB 4 fino a 40 Gbps)

Tastiera e trackpad: 79 tasti (ISO) + 12 tasti funzione + 4 tasti freccia , Touch ID, Sensore luce ambientale, trackpad con Force Touch e supporto ai gesti Multi-Touch

(ISO) + + , Touch ID, Sensore luce ambientale, trackpad con e supporto ai gesti Multi-Touch Batteria: 53,8 Wh

Ricarica: fino a 70 W

Sistema operativo: macOS 15 Sequoia con supporto a Apple Intelligence

Come lo scorso anno, anche nell’edizione 2025 Apple ha riproposto i MacBook Air in due diversi formati: il 13 pollici, protagonista di quest’ottima offerta su Amazon, e il 15 pollici, anch’esso proposto con un leggero sconto (dell’11%) rispetto al prezzo di listino in due colorazioni (Mezzanotte e Argento) dal colosso dell’e-commerce.