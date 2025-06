Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a giugno 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese tra primavera ed estate, che vede alcune (anche se non particolarmente numerose) interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a giugno 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a giugno 2025

Film in uscita su Apple TV+

Echo Valley (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di giugno 2025 da non perdere con Echo Valley, nuovo thriller con l’attrice premio Oscar Julianne Moore e la pluricandidata agli Emmy Sydney Sweeney. Kate è una madre che fatica a riappacificarsi con la figlia ribelle Claire. La situazione diventa ancora più difficile quando quest’ultima si presenta alla sua porta fuori di sé e ricoperta del sangue di un’altra persona. Nel ricostruire la scioccante verità su ciò che è accaduto, Kate scoprirà fino a che punto una madre è disposta a spingersi per cercare di salvare la propria figlia. Un avvincente racconto di amore, sacrificio e sopravvivenza del regista Michael Pearce, vincitore del BAFTA, e dello sceneggiatore Brad Ingelsby, nominato agli Emmy.

Disponibile in streaming dal 13 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Echo Valley.

Questo mese su Apple TV+ non sono previste a quanto pare ulteriori novità per quanto riguarda i lungometraggi, ma potete recuperare i film e i documentari dei mesi scorsi. Tra questi possiamo ricordarvi Fountain of Youth – L’eterna giovinezza (film diretto da Guy Ritchie con John Krasinsky, Natalie Portman ed Eiza González), il documentario Number One on the Call Sheet (con la partecipazione di grandi nomi), Misteri dal profondo (con Miles Teller e Anya Taylor-Joy), Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna (brillante commedia drammatica con Scarlett Johansson e Channing Tatum ambientata sullo sfondo dello storico allunaggio dell’Apollo 11), Blitz (film che segue l’epico viaggio di un bambino di 9 anni nella Londra della Seconda guerra mondiale), il documentario The Last of the Sea Women, Wolfs (commedia d’azione con George Clooney e Brad Pitt nei panni di due risolutori professionisti), The Instigators (film che mischia azione e commedia con Matt Damon e Casey Affleck), Fancy Dance (con Lily Gladstone alla ricerca della sorella scomparsa), Argylle (action con Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell, Dua Lipa e John Cena) e Napoleone (spettacolare epopea d’azione che ripercorre l’ascesa e la caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, con Joaquin Phoenix).

Serie TV da vedere su Apple TV+

Stick (original)

Le novità Apple TV+ da guardare a giugno proseguono passando alle serie TV con Stick, serie comedy sportiva creata da Jason Keller e interpretata da Owen Wilson (anche produttore esecutivo). Quest’ultimo è nei panni di Pryce Cahill, un ex giocatore di golf professionista la cui carriera è naufragata prematuramente 20 anni fa. Dopo il fallimento del suo matrimonio e il licenziamento dal lavoro in un negozio di articoli sportivi dell’Indiana, Pryce punta tutto su un problematico diciassettenne, fenomeno del golf, di nome Santi (Peter Dager). Una serie comedy sincera e divertente su una famiglia di elezione e sulle sue dinamiche, ambientata nel mondo del golf che viene mostrato come mai prima d’ora. I primi tre episodi vengono resi disponibili contemporaneamente, per i successivi è prevista la cadenza settimanale (ogni mercoledì).

Disponibile in streaming dal 4 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Stick.

Non è una scatola (original)

Per i più piccoli arriva sulla piattaforma Non è una scatola, serie animata basata sulla pluripremiata serie di libri di Antoinette Portis (bestseller del New York Times) che incoraggia il giovane pubblico a sfruttare la propria creatività e ad abbracciare il potere dell’immaginazione. La serie dà sfogo alla creatività con Riley, un coniglietto vivace dalla grande immaginazione che adora creare mondi fantastici con semplici pezzi di cartone e fare nuove amicizie. La serie di otto episodi invita i giovani spettatori e le loro famiglie a creare, esplorare e festeggiare mentre entrano in un mondo ricco di ambienti, personaggi e incontri che è illimitato come la loro immaginazione.

Disponibile in streaming dal 13 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Non è una scatola.

The Buccaneers – stagione 2 (original)

Da vedere questo mese in streaming la seconda stagione di The Buccaneers, serie basata sul romanzo incompiuto di Edith Wharton e ambientata alla fine dell’Ottocento che porta lo spettatore in uno scontro culturale tra Stati Uniti e Regno Unito. Le Buccaneer sono le figlie dei nuovi ricchi d’America: belle e indomabili, nonostante gli sforzi delle migliori istitutrici d’Inghilterra, sono in viaggio per Londra con l’obiettivo di accalappiare un aristocratico, povero di mezzi ma di classe, e realizzare il matrimonio perfetto. Nella prima stagione, un gruppo di ragazze americane amanti del divertimento ha fatto irruzione nel morigerato ambiente londinese del 1870, dando il via a uno scontro culturale anglo-americano. Ora le Buccaneers non sono più l’invasore: l’Inghilterra è la loro casa. Anzi, la stanno praticamente governando. Nan è la Duchessa di Tintagel, la donna più influente del Paese. Conchita è Lady Brightlingsea, eroina di un’ondata di giovani ereditiere americane. E Jinny è su tutte le prime pagine dei giornali, ricercata per il rapimento del figlio che porta in grembo. Tutte le ragazze sono state costrette a crescere e ora devono lottare per essere ascoltate, mentre si confrontano con il romanticismo, la lussuria, la gelosia, le nascite e le morti, temi che toccano tutte le donne di qualsiasi età, indipendentemente dall’epoca in cui vivono.

Disponibile in streaming dal 18 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The Buccaneers.

Easy Money: The Charles Ponzi Story (original)

Arriva a giugno su Apple TV+ il podcast docudrama Easy Money: The Charles Ponzi Story, che racconta l’ascesa e la caduta, incredibile e tragica, del truffatore che ingannò il mondo e ne pagò il prezzo. Nel 1920, un immigrato squattrinato a Boston diventò uno degli uomini più ricchi e famosi d’America, praticamente da un giorno all’altro. In soli nove mesi, sottrasse l’equivalente di un quarto di miliardo di dollari di oggi, stravolse il mondo della finanza e scrisse il suo nome nella storia come la mente dietro una delle truffe più famigerate di sempre: lo schema Ponzi. Condotto da Maya Lau con la partecipazione dell’acclamato comico, attore e conduttore di podcast Sebastian Maniscalco. Gli abbonati ad Apple TV+ potranno collegare il proprio abbonamento ad Apple Podcasts e accedere a tutti e otto gli episodi.

Disponibile in streaming dal 23 giugno 2025.

Smoke – Tracce di fuoco (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di giugno 2025 da non perdere con Smoke – Tracce di fuoco, serie TV ispirata a fatti realmente accaduti che segue un detective tormentato e un enigmatico esperto di incendi dolosi sulle tracce di due piromani seriali. La loro corsa contro il tempo accende un gioco contorto di segreti e sospetti. Nel cast Taron Egerton, Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, Anna Chlumsky, Adina Porter, Greg Kinnear e John Leguizamo. I primi due episodi vengono resi disponibili contemporaneamente, mentre i successivi sono proposti con cadenza settimanale (ogni venerdì).

Disponibile in streaming dal 27 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Smoke – Tracce di fuoco.

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per giugno

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a giugno sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento di serie dei mesi scorsi e un finale di stagione. Ecco cos’altro c’è da guardare a giugno 2025 su Apple TV+ tra film, serie TV e persino sport:

Carême (finale di stagione) – 11 giugno 2025

Murderbot (nuovi episodi) – ogni venerdì

In moto verso casa (nuovi episodi) – ogni venerdì

Friday Night Baseball (stagione 2025) – due partite alla settimana

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi la terza stagione di Fondazione (11 luglio 2025), il documentario The Wild Ones (11 luglio 2025), la quarta stagione di The Morning Show (17 settembre 2025) e la quinta stagione di Slow Horses (24 settembre 2025). Vi ricordiamo che il 25 giugno 2025 esce nei cinema F1, attesissimo film con protagonista Brad Pitt nei panni di un pilota di Formula 1. Da qualche mese è disponibile l’applicazione Apple TV dedicata ai dispositivi Android: potete scaricarla direttamente dal Google Play Store.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a giugno 2025 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.