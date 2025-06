Dreame, produttore cinese noto soprattutto per le soluzioni smart legate al mondo delle pulizie domestiche, ha lanciato sul mercato i suoi primi purificatori d’aria smart. Chiamati Dreame AirPursue PM20 e AirPursue PM10, i due dispositivi sono dotati di tecnologie di rilevamento radar, di un sistema di filtri multistrato e di un brevetto esclusivo del marchio per il rilascio del flusso d’aria in due direzioni. Prima di passare all’analisi delle peculiarità dei due dispositivi, riportiamo le parole di Sean Chen, Managing Director della divisione Europa Occidentale di Dreame:

“Con l’aumento della consapevolezza da parte dei consumatori riguardo la qualità dell’aria, la richiesta di soluzioni di purificazione più intelligenti ed efficienti continua a crescere. Forte di anni di esperienza nelle tecnologie intelligenti per la casa, Dreame è ora pronta a espandersi nel settore dei purificatori d’aria, combinando il rilevamento radar, l’ingegneria che prevede l’emissione d’aria in due direzioni e la depurazione ad alta efficienza dell’aria per offrire un’esperienza di pulizia dell’aria di nuova generazione”.

Ecco AirPursue PM20 e PM10, i primi purificatori d’aria (smart) di Dreame

I nuovi Dreame AirPursue PM20 e AirPursue PM10 sono purificatori d’aria dotati di tecnologia radar a onde millimetriche: ciò consente loro di rilevare la presenza umana al fine di regolare automaticamente le prestazioni e ottimizzare l’efficienza energetica.

Il PM20 gode di una caratteristica esclusive: è l’unico dei due che integra un modulo di riscaldamento PTC; ciò gli permette di generare un flusso d’aria calda fino a 40°C in appena tre secondi, configurandosi come prezioso alleato nelle giornate più fredde.

Uno dei punti di forza dei nuovi purificatori d’aria smart targati Dreame è il sistema di circolazione del flusso d’aria in due direzioni, brevettato dal produttore cinese: grazie a questo sistema, i dispositivi possono fornire una copertura competa a 120° e distribuire l’aria pulita verso l’alto (per favorire una rapida circolazione) e in combinata verso l’alto e avanti (tecnologia Jet-Flow, perfetta per gli spazi più ampi).

Mentre il PM10 offre una portata d’aria pulita (CADR) pari a 300 m³/h, risultando adatto per ambienti fino a 36 m², il modello PM20 riesce a spingersi oltre, offrendo una portata d’aria pulita pari a pari a 400 m³/h, ideale per ambienti fino a 48 m².

I Dreame AirPursue PM20 e AirPursue PM10 integrano un sistema di filtraggio a 4 strati composto da un pre-filtro, un rivestimento antibatterico agli ioni di argento, un filtro H13 True HEPA e un strato ai carboni attivi (cattura fino al 99,97% delle particelle, neutralizzando odori e gas nocivi).

Andando oltre, i nuovi purificatori d’aria smart targati Dreame possono contare sulla tecnologia Dual Elimination, realizzata combinando la sterilizzazione UVC (Ultraviolet Photodomain System) e la tecnologia PlasmaNova per ridurre in modo significativo la presenza di virus e batteri.

Sulla parte superiore, i due purificatori d’aria integrano un display LCD che fornisce letture in tempo reale di varie metriche (PM1, PM2.5, PM10, formaldeide, TVOC, temperatura e umidità) legate all’ambiente circostante: gli utenti potranno così, con uno sguardo, avere la situazione sempre sotto controllo.

I nuovi Dreame AirPursue PM20 e AirPursue PM10 sono poi compatibili con un’app dedicata che permette di consultare tutte le metriche da essi catturate e vedere tutti gli andamenti. Oltre a essere provvisti di un telecomando e a prevedere il controllo tramite app, i purificatori d’aria targati Dreame sono pienamente compatibili con i comandi vocali, consentendo così agli utenti l’utilizzo anche fuori casa e un funzionamento senza interruzioni.

Prezzi e disponibilità dei Dreame AirPursue PM20 e PM10

I nuovissimi Dreame AirPursue PM20 e AirPursue PM10 saranno disponibili in Italia a partire dal mese di giugno e saranno acquistabili attraverso il sito Web ufficiale del produttore cinese o tramite Amazon. Ecco i prezzi di listino:

AirPursue PM20 al prezzo di 899 euro

al prezzo di AirPursue PM10 al prezzo di 799 euro

Considerando l’affidabilità del brand per quanto concerne le soluzioni per la pulizia domestica, è molto probabile che presto vedremo questi due modelli all’interno della nostra selezione dei migliori purificatori d’aria.