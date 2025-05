Quando si parla di lavapavimenti senza filo, Dreame è un nome sempre più noto e affermato grazie alla sua continua spinta verso l’innovazione. Dreame H15 Pro Heat rappresenta l’ultimo passo evolutivo del marchio cinese, un dispositivo che introduce una caratteristica rivoluzionaria nel mondo delle lavapavimenti: il lavaggio con acqua calda a 85°C.

L’abbiamo testato per oltre due settimane in condizioni d’uso reali, in casa con parquet, gres e tutte quelle sfide quotidiane che solo chi ha famiglia conosce bene – dalle macchie di olio in cucina ai capelli lunghi che si accumulano ovunque. Non è stato un test da laboratorio ma un utilizzo pratico, giorno dopo giorno, e la verità è che alcune innovazioni introdotte da Dreame cambiano davvero le carte in tavola.

In questa recensione vi raccontiamo com’è andata, quali funzioni ci hanno davvero convinto e cosa invece può ancora essere migliorato. Perché quando un’azienda introduce l’acqua calda in un lavapavimenti, è giusto aspettarsi grandi cose.

Caratteristiche tecniche: un concentrato di innovazione

Dreame H15 Pro Heat si propone come un dispositivo all-in-one pensato per semplificare all’estremo la pulizia domestica. Il cuore dell’innovazione risiede nel sistema di riscaldamento integrato che porta l’acqua fino a 85°C nel serbatoio, erogandola a 55°C sul pavimento.

La dotazione tecnica però non si esaurisce qui: potenza di aspirazione da 22.000 PA (in buona sostanza sostituisce anche l’aspirapolvere cordless), sei batterie da 5000mAh per 70 minuti di autonomia, serbatoio di acqua pulita da 800 ml e quello sporco da 650 ml, questi ultimi sono diversi rispetto al modello Dreame H15 Pro. È poi dotata poi di un braccetto robotico con intelligenza artificiale che si estende automaticamente verso il basso quando viene trascinato all’indietro per raggiungere bordi e angoli e catturare lo sporco, mentre il sensore RGB – più sensibile rispetto ai modelli precedenti – analizza il tipo di sporco su tutta la larghezza della spazzola per variare la potenza di risucchio.

Altra caratteristica interessante è l’appiattimento a 180° che consente di pulire sotto mobili alti solo 13 cm, mentre il sistema Glide Wheel con ruote motorizzate rende la manovrabilità quasi automatica. Anche la stazione è tecnologica: l’autopulizia “ThermoTab” immerge la spazzola in 300 ml di acqua calda, simulando il lavaggio manuale con rotazione bidirezionale, seguita da autoasciugatura intelligente a 85-90°C in tempi variabili da 5 a 40 minuti. Il calore che emana si percepisce e a fine pulizia restano da spazzare via i classici residui di polvere secca e compatta. La tecnologia infine Tangle Cut, ovvero una spazzola più tagliente nascosta e a contatto col rullo impedisce l’accumulo di capelli.

In confezione, oltre ai pezzi fondamentali del dispositivo e la base di pulizia e ricovero, è presente una spazzola per pulire il contenitore dello sporco, un flacone di detergente non schiumoso Dreame (che potete ri-acquistare poi su Amazon a circa 12€), una spazzola a rullo di ricambio e un filtro di ricambio.

La lavapavimenti è infine dotata di connettività WiFi con l’app dedicata che permette una personalizzazione avanzata per ogni esigenza di pulizia, oltre che una manovrabilità da “remoto” qualora la si voglia far passare da sdraiata in posti difficili da raggiungere (ad esempio sotto a un letto king size).

Quali sono le differenze tra Dreame H15 Pro e Dreame H15 Pro Heath

Per rendere più chiare le differenze tra il modello Dreame H15 Pro e Dreame H15 Pro Heath abbiamo realizzato una tabella comparativa:

Caratteristica Dreame H15 Pro Heat Dreame H15 Pro Potenza di aspirazione 22.000 PA 21.000 PA Acqua pulita/sporca 800 / 650 ml 780 / 700 ml Disposizione serbatoi Pulita davanti, sporca dietro Pulita sopra, sporca sotto Batteria 6 celle da 5.000 mAh 6 celle da 5.000 mAh Autonomia 72 minuti 55 minuti Lavaggio con acqua calda Sì No Raschietto robotico AI Sì Sì Inclinabile a 180° Sì Sì Rilevamento dello sporco Sensore RGB Sensore termico Spazzola anti-groviglio Sì Sì

Acqua calda: la rivoluzione che mancava

Come detto la caratteristica distintiva di Dreame H15 Pro Heat è senza dubbio il sistema di lavaggio con acqua calda rendendo di fatto adesso veramente vano l’utilizzo del mocio tradizionale.

Il sistema è ingegnosamente progettato: come detto l’acqua viene riscaldata a 85°C nel serbatoio ma arriva sul pavimento a 55°C, una temperatura perfetta per sciogliere grasso, sporco secco e macchie difficili senza rischiare di danneggiare superfici delicate.

La spazzola e il raschietto sono stati riprogettati per resistere al calore, con fibre che sopportano temperature fino a 100°C senza deformarsi. Questa è una gran cosa perché durante il processo di lavaggio e asciugatura presso la stazione la zona bassa dell’aspirapolvere e la stazione stessa diventano quasi bollenti (occhio infatti ad eventuali bambini nelle vicinanze). Questo non solo garantisce durabilità, ma migliora l’assorbimento, riduce le macchie sulla spazzola stessa e accelera l’asciugatura.

Dall’app è possibile regolare la temperatura scegliendo tra modalità standard e delicata, personalizzando l’esperienza in base al tipo di pavimento e sporco da affrontare.

Il raschietto robotico non lascia scampo allo sporco

Una delle innovazioni più interessanti, che già si era visto sul Dreame H15 Pro, è il raschietto o braccetto robotico con intelligenza artificiale integrata.

Il sistema capta automaticamente quando ci si avvicina a un bordo o al battiscopa, estendendosi da solo per raggiungere angoli difficili e bordi stretti. Ma la genialità sta nel comportamento bidirezionale: mentre si avanza, il braccio si estende per la pulizia; quando si tira indietro il lavapavimenti, il raschietto si abbassa agendo come uno spingiacqua, lasciando i pavimenti più asciutti ma soprattutto privi di aloni.

Questa funzione si rivela particolarmente utile su parquet e superfici delicate dove i residui umidi possono causare danni. Durante le nostre settimane di test, abbiamo apprezzato quanto questa tecnologia semplifichi la pulizia lungo i battiscopa, storicamente uno dei punti più difficili da raggiungere con precisione. L’unico rischio è che essendo un movimento meccanico sia più soggetto eventualmente a rottura ma confidiamo che Dreame l’abbia testato più che a dovere.

Flessibilità totale: appiattimento e controllo da remoto

L’appiattimento a 180° non è una novità assoluta nel settore, ma Dreame ha aggiunto una funzione che fa la differenza: il controllo a mani libere tramite app. Quando il lavapavimenti è completamente appiattito (alto solo 13cm, con spazzola a 8,9cm), può essere manovrato direttamente dall’applicazione, andando avanti e indietro autonomamente.

Questa caratteristica si rivela preziosa per pulire sotto letti matrimoniali molto grandi, divani e mobili bassi dove normalmente non si riesce ad arrivare con lo sguardo per verificare la presenza di sporco o polvere. La pulizia a filo da tutti e tre i lati garantisce risultati omogenei anche negli spazi più angusti.

Prestazioni e autonomia

Con 22.000 PA di potenza aspirante e circa 65 minuti di autonomia (ovviamente dipende dal tipo di utilizzo e dalla quantità di sporco), Dreame H15 Pro Heat si colloca tra i più performanti della categoria.

Le modalità di pulizia sono state pensate per ogni esigenza: la modalità automatica rileva sporco e regola potenza e flusso d’acqua autonomamente; la modalità acqua calda offre tre livelli di temperatura personalizzabili; la modalità solo aspirazione permette di raccogliere liquidi senza erogare acqua (in realtà è in grado di raccogliere anche briciole e sporco di piccola o media grandezza, tant’è che può sostituire agilmente un aspirapolvere cordless); infine, la modalità personalizzata consente di regolare ogni parametro manualmente.

Durante i nostri test, abbiamo messo alla prova questa funzione con olio, burro e marmellata (e spinaci cotti, che oltre a macchiare si attaccano al pavimento come poche altre cose): il risultato è stato un pavimento perfetto in un paio di passate, cosa più difficile con acqua fredda.

Autopulizia intelligente: una spa per il rullo

L’autopulizia presso la base rappresenta uno dei sistemi più efficaci mai visti su un lavapavimenti. La spazzola viene immersa in 300 ml di acqua calda all’interno della base, proprio come in una piccola vasca da bagno, mentre ruota in entrambe le direzioni simulando il gesto manuale di pulizia.

Il sistema è intelligente e profondo: il sensore RGB analizza l’acqua di scarico e attiva automaticamente diverse modalità di lavaggio in base al livello di sporco rilevato. Dall’app si possono gestire due modalità: standard per l’uso quotidiano e profonda per situazioni di sporco più ostinato.

Subito dopo l’autopulizia si attiva l’autoasciugatura silenziosa, che monitora il livello di umidità nelle fibre del rullo regolando precisamente i tempi. Si può scegliere tra asciugatura rapida (5-12 minuti a 90°C) o delicata (25-40 minuti a 85°C), evitando stress termici inutili quando non necessari.

Da sottolineare come tutto il processo di autopulizia non sia eccessivamente rumoroso e dura in genere non più di 5-10 minuti.

Prezzo e conclusioni

Dopo due settimane di utilizzo intensivo, Dreame H15 Pro Heat ci ha convinti pienamente. I punti di forza emersi sono indiscutibili: l’efficacia dell’acqua calda su ogni tipo di sporco, il raschietto robotico intelligente che raggiunge ogni angolo e raccoglie lo sporco, l’autopulizia immersiva che mantiene il dispositivo sempre igienizzato, l’autonomia generosa di oltre un’ora e la personalizzazione, oltre che gestione, tramite app (smartphone).

Se cercate una lavapavimenti che possa davvero sostituire mocio e aspirapolvere tradizionali, Dreame H15 Pro Heat rappresenta attualmente la soluzione più avanzata sul mercato. L’investimento è importante ma giustificato dalla tecnologia integrata e dai risultati ottenibili, superiori rispetto ad esempio ai robot aspirapolvere e lavapavimenti che in genere costano anche molto di più. Non è solo questione di comodità: è questione di efficacia.

È disponibile all’acquisto su Amazon a 699€ (a volte in offerta a 599€).