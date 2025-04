Se c’è un robot aspirapolvere che nel 2025 ha ridefinito il concetto di pulizia smart, questo è senza dubbio Dreame X50 Ultra Complete. Il più avanzato e completo ad oggi, rappresenta di fatto il nuovo punto di riferimento per chi cerca il massimo in termini di automazione, potenza e intelligenza artificiale applicata alla casa. Con una potenza di aspirazione impressionante da 20.000 Pa, doppie spazzole centrali anti-groviglio, mop rotanti con lavaggio a 80°C e una base multi-funzione che svuota, lava e asciuga tutto da sola, l’X50 Ultra è progettato per fare (bene) tutto al posto nostro.

Ma ciò che davvero lo distingue è la capacità di affrontare ambienti complessi come nessun altro: grazie a un sistema unico di sollevamento ruote, supera soglie fino a 6 cm, e con la torretta LiDAR retrattile riesce a infilarsi sotto mobili bassi dove altri non arrivano. Il tutto gestito da un cervello AI capace di riconoscere oltre 200 tipi di ostacoli, personalizzare ogni ciclo di pulizia e apprendere nel tempo. È, in sintesi, il robot più intelligente, autonomo ed efficiente del 2025: non un semplice elettrodomestico, ma un vero assistente domestico che si prende cura della casa a livelli mai visti prima. Vi raccontiamo tutto all’interno di questa recensione completa dopo oltre 2 mesi di utilizzo.

Design, costruzione e caratteristiche

Dreame X50 Ultra Complete si presenta con un design sobrio e moderno, molto simile ai suoi predecessori​. La scocca del robot è in plastica robusta di alta qualità, con finitura bianca opaca (esiste anche versione nero grafite) e linee pulite. Si nota subito la torretta LiDAR spostata verso il centro e capace di rientrare a filo del coperchio: una soluzione ingegnosa che mantiene l’altezza a soli 8,9 cm​ (non un record, ci sono robot che arrivano a 8 cm, ma comunque notevole), permettendo al robot di infilarsi sotto mobili bassi, divani e letti sospesi dove i normali robot (10+ cm) non arrivano. La costruzione meccanica è di alto livello: girando l’X50 si può osservare il sistema di braccetti retrattili fra le ruote – vero tratto distintivo – e l’attacco dei due mop rotanti. Tutto appare ben assemblato e solido; non si notano giochi o fragilità nei componenti mobili, indice di una progettazione curata (e con 3 anni di garanzia in Italia a dare ulteriore tranquillità).

A livello tecnico, Dreame X50 Ultra Complete impressiona per la ricchezza e il livello di integrazione delle sue componenti. Il cuore del robot è una piattaforma hardware all’avanguardia, basata su un sistema di navigazione combinato: un sensore LiDAR DToF 360° ad alta precisione, incastonato nella torretta retrattile, e una videocamera frontale AI assistita da illuminazione LED per la visione notturna. Questo consente non solo una mappatura accurata e veloce anche in ambienti bui, ma anche un riconoscimento intelligente di oltre 200 tipi di oggetti, dagli ostacoli più comuni (ciabatte, cavi, ciotole di animali) fino ad elementi meno convenzionali, come piccoli giochi o sacchetti. Il tutto gestito da un algoritmo AI che adatta traiettorie e comportamenti in tempo reale.

Sotto la scocca troviamo una batteria da 6.400 mAh che alimenta fino a 150-180 minuti di autonomia in condizioni ideali, con una ricarica rapida ottimizzata per ridurre i tempi di attesa. Il serbatoio interno della polvere è da circa 350 ml, sufficiente per sessioni medie anche senza autosvuotamento immediato, mentre il modulo mop integra un sistema di sollevamento attivo e gestione idrica, capace di variare l’umidità su 32 livelli differenti, adattandosi a pavimenti delicati o sporco ostinato.

Anche la base di svuotamento/lavaggio, sebbene piuttosto imponente, è ben fatta: è alta ~57 cm con sportelli per accedere facilmente ai serbatoi dell’acqua e al sacchetto. L’estetica è coerente col robot, in plastica bianca con inserti dorati; non spicca troppo nell’arredamento, anche se le dimensioni restano importanti. È dotata di due ampi serbatoi per la gestione dell’acqua: 4,5 litri per l’acqua pulita e 4 litri per quella di scarico, entrambi removibili e dotati di chiusure ermetiche per evitare fuoriuscite accidentali. L’aspetto più sorprendente è il modulo di lavaggio mop a 80°C, che utilizza acqua calda combinata a una spazzola rotante e raschiatori in gomma per eliminare residui anche secchi dai panni. A ciò si aggiunge un sistema di asciugatura ad aria calda (attivabile manualmente o in automatico) e una lampada UV per la sterilizzazione, riducendo il rischio di muffe e cattivi odori.

Il sacchetto della polvere, con capacità di 3,2 litri, supporta fino a circa 60 giorni di raccolta senza necessità di sostituzione in una casa di medie dimensioni. Interessante la presenza di un serbatoio per detergente liquido integrato, che permette al robot di dosare in automatico la quantità di prodotto da miscelare all’acqua in base alla stanza, al tipo di pavimento e al livello di sporco. Il tutto è gestito da una centralina intelligente che monitora in tempo reale i livelli di sporco residuo nell’acqua di lavaggio e, se necessario, ripete il ciclo autonomamente fino a ottenere un risultato soddisfacente.

Infine, la base supporta collegamento diretto all’impianto idrico (nella variante “Master” o con accessorio opzionale), per automatizzare anche carico e scarico dell’acqua: una vera soluzione plug-and-play per chi desidera una gestione completamente hands-off.

Come pulisce Dreame X50 Ultra Complete

Abbiamo messo alla prova Dreame X50 Ultra su pavimenti in gres porcellanato e tappeti a pelo medio, con risultati molto positivi sul fronte pulizia. In aspirazione raccoglie di tutto: polvere fine, briciole, capelli e peli di animali vengono catturati efficacemente dalla doppia spazzola centrale senza rimanere impigliati​​. Durante un test, abbiamo sparso farina e zucchero a velo sul pavimento: il robot ha aspirato queste particelle sottili in un solo passaggio, lasciando la superficie perfettamente pulita e senza residui visibili​. Il sistema anti-groviglio fa il suo dovere: dopo due mesi di utilizzo quotidiano, le spazzole sono praticamente libere da capelli avvolti (un netto passo avanti rispetto a robot meno evoluti, dove occorre pulirle spesso).

Uno degli aspetti più interessanti è la rumorosità: è indubbiamente fra i robot aspirapolvere e lavapavimenti più silenziosi sul mercato, inudibile quando si sposta senza fare operazione alcuna, non fastidioso mentre opera. Promosso a pieni voti su questo frangente.

Anche la funzione lavapavimenti ci ha convinti. I due mop rotanti esercitano una buona pressione a terra e, uniti al dosaggio automatico di acqua e detergente, riescono a rimuovere macchie secche leggere (come aloni di bevande o impronte) in una o due passate. Abbiamo poi apprezzato la capacità di adattamento: il robot riconosce i tappeti e, oltre a evitarli durante il lavaggio sollevando leggermente i mop, può facoltativamente lasciare i pad in base prima di aspirare moquette o tappeti (modalità “solo aspirazione”). In modalità mista, comunque, la gestione tappeti è intelligente: l’X50 aumenta la potenza sul tessile e non lo bagna. In sintesi, sia per aspirare che per lavare, questo robot offre prestazioni al vertice della categoria anche in scenari reali: pavimenti impeccabili, niente aloni e manutenzione manuale ridotta al minimo.

Navigazione e riconoscimento ostacoli

La prima mappatura della casa (circa 75 m², suddivisi in 4 stanze) è avvenuta in una decina di minuti: grazie al LiDAR a 360° la piantina generata è risultata molto accurata e fedele alla disposizione reale. Durante le pulizie, il robot si muove in modo ordinato e metodico, seguendo pattern logici. Merito probabilmente della combinazione di sensori: il LiDAR gli permette di evitare urti contro muri e mobili (lo vediamo rallentare e sfiorare i battiscopa con precisione millimetrica), mentre la videocamera frontale AI individua in tempo reale piccoli oggetti e ostacoli imprevisti. Abbiamo volutamente lasciato sul pavimento cavi elettrici, ciabatte e calzini: X50 Ultra Complete li ha sempre riconosciuti e aggirati quasi sempre senza toccarli, indicandoli poi sulla mappa nell’app per informarci.

Un paragrafo a parte lo merita la funzione di superamento ostacoli e dislivelli. Purtroppo non abbiamo avuto soglie di 4 cm ma solo superiori, tuttavia abbiamo ricreato una condizione in cui potesse tentare il sollevamento. Nei nostri test pratici, X50 Ultra Complete ha affrontato con successo una soglia di porta balcone alta ~4 cm: il robot si è avvicinato, ha esteso il suo “braccio” meccanico inferiore e con un piccolo slancio è salito oltre l’ostacolo, atterrando dall’altro lato senza ribaltarsi. L’operazione avviene in pochi secondi (con un leggero tonfo all’atterraggio, ma nulla di preoccupante) ed è davvero impressionante vederla dal vivo​. È chiaro che non potrà salire scale vere e proprie, ma questa abilità torna utilissima in case con mezzanini o con soglie tra stanze, dove finora nessun robot poteva arrivare. Altrettanto utile, sul fronte opposto, è la capacità di abbassarsi: la torretta retrattile resta giù finché non serve, portando l’altezza del robot sotto i 9 cm. Ciò gli ha permesso di pulire sotto il seggiolone bel bimbo che ha poca aria rispetto al pavimento.

App e funzioni smart

L’app di controllo DreameHome (disponibile sia sul Play Store per Android che sull’App Store per iOS) la conosciamo già e risulta sempre completa e intuitiva. L’installazione iniziale e la connessione Wi-Fi sono semplici e in pochi minuti si ha già la mappa della casa sullo smartphone. Dall’app si può personalizzare praticamente ogni aspetto: dalla gestione delle stanze per rispecchiare la planimetria reale, impostato zone vietate (no-go zones) dove non far entrare il robot ed etichettato i tipi di pavimento per ciascuna stanza. Quest’ultima opzione è interessante perché X50 Ultra Complete può adattare il tipo di pulizia in base al materiale: ad esempio, lavare in parallelo alle fughe su piastrelle oppure ridurre al minimo l’acqua sui parquet​.

Abbiamo provato a lasciare che fosse l’AI CleanGenius a decidere i settaggi: in cucina (piastrelle) il robot ha aumentato l’acqua e fatto più passate incrociate, mentre in camera (legno) ha usato meno liquido e più aspirazione – scelte sensate che hanno dato buoni risultati. In alternativa si può controllare manualmente ogni parametro (potenza aspirazione su 4 livelli, quantità d’acqua su 3 livelli, passate singole o doppie, ecc.), salvando anche profili diversi. La programmazione è altrettanto flessibile: abbiamo impostato pulizie automatiche giornaliere di tutta la casa e pulizie extra di una singola stanza in certi orari (es. cucina dopo cena). È possibile inoltre far partire il robot da remoto fuori casa e, se serve, mettere in pausa o escludere al volo una zona se ci accorgiamo di un imprevisto​​.

Una menzione va fatta poi alla funzione telecamera: tramite l’app è possibile attivare la videocamera frontale del robot per vedere la casa in tempo reale e parlare tramite l’altoparlante integrato. Si può utilizzare come telecamera di sorveglianza mobile. Non mancano poi le integrazioni con gli assistenti vocali ovvero Alexa e Google Home, riuscendo ad avviare pulizie con comandi vocali del tipo “Alexa, fai pulire cucina al robot”.

Dreame X50 Ultra vs X40 Ultra: quali differenze col precedente modello?

Il nuovo X50 Ultra Complete rappresenta un’evoluzione dell’X40 Ultra. Le principali novità sono il superamento ostacoli fino a 6 cm (l’X40 poteva gestire solo soglie standard di ~2 cm) e la torretta abbassabile per i mobili bassi, assente sul modello precedente. Inoltre la base di pulizia dell’X50 è più efficace. Invariata la filosofia “tutto automatico” con svuotamento polvere e detergente integrato, ma l’X50 affina ogni aspetto (riconoscimento ostacoli portato da 80 a 200 oggetti, maggiore potenza aspirante, navigazione più fluida). Di contro, l’X40 Ultra oggi costa circa 300€ in meno su Amazon​, restando una scelta ancora valida per chi ha un budget più limitato e non necessita delle ultimissime funzioni. Nel caso però vogliate risparmiare potreste valutare l’altrettanto ottimo Dreame L40 Ultra.

Prezzo e considerazioni finali

Dreame X50 Ultra Complete è disponibile in Italia al prezzo di listino di 1499€, solitamente in offerta a 1399€ su Amazon. La denominazione Complete, unica versione venduta da noi, sta a sottolineare la presenza di kit di ricambi importante composta da: una seconda doppia spazzola centrale, 2 spazzole laterali, ulteriori 12 moci, 3 sacchetti della polvere, 1L di soluzione detergente e 3 filtri.

Nonostante il costo importante, riteniamo che valga la spesa per chi ne sfrutta le capacità. Il prezzo è allineato agli altri flagship del settore e viene compensato dall’esperienza premium che offre: prestazioni di pulizia al top, vera intelligenza artificiale applicata alla casa e un livello di automazione che solleva da quasi tutte le incombenze di pulizia ordinaria. Certo, resta un acquisto da ponderare; il nostro suggerimento, in caso di interesse, è di tenere d’occhio eventuali sconti o offerte (spesso online si trova qualche promozione)​. Con un piccolo ribasso, il Dreame X50 Ultra diventa ancora più convincente. In definitiva, dopo i nostri test possiamo affermare che questo robot rappresenta lo stato dell’arte nel suo campo e una scelta eccellente per portare pulizia e innovazione ai massimi livelli dentro casa. Insomma, finisce di dritto fra i migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti.

A chi lo consigliamo: Dreame X50 Ultra è l’ideale per chi cerca il massimo della comodità e dell’automazione nelle pulizie domestiche. Se avete una casa grande, magari con più stanze e superfici diverse, con soglie pronunciate tra i locali, mobili bassi o tappeti – questo robot vi semplificherà la vita come pochi altri. È indicato anche per famiglie con animali domestici, grazie alla sua potenza e gestione dei peli, e in generale per utenti esigenti che amano sperimentare il top della tecnologia smart home. Al contrario, se il vostro ambiente è molto semplice o il budget è limitato, modelli di fascia media (inclusi alcuni Dreame senza base lavante) potrebbero bastare: l’X50 Ultra dà il meglio in scenari complessi, mentre sarebbe sprecato solo per pulire un monolocale senza ostacoli.

Pro: Pulisce e lava in maniera efficace



Versatile: grazie a torretta retrattile e gambe estendibili



Stazione di lavaggio completa e



Silenzioso



Mappatura e navigazione eccellenti Contro: Poteva essere ancor più basso



Prezzo elevato