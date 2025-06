Sono passati sei mesi esatti dalla disponibilità di Documenti su IO, la funzione legata a IT-Wallet che permette di caricare sull’app IO le versioni digitali di alcuni documenti personali con valore legale: la Patente di guida, la Tessera Sanitaria (o la Tessera Europea di Assicurazione Malattia) e la Carta Europea della Disabilità.

Da qualche giorno è possibile accedervi anche offline, possibilità introdotta con l’ultimo aggiornamento dell’app IO per Android e iOS. Per gli smartphone Android la versione in questione è la 3.6.0.9 rilasciata il 30 maggio sul Google Play Store; per gli iPhone è la 3.6.0 rilasciata sull’App Store nella giornata di oggi, mercoledì 4 giugno.

È quindi sufficiente aggiornare l’app IO dai rispettivi store per accedere ai propri documenti anche offline, potendo così consultarli e utilizzarli anche senza una connessione a internet, cosa che può tornare utile in vari casi, per esempio quando non c’è copertura o in caso di credito insufficiente.

Nel centro assistenza del sito dell’app IO c’è già una pagina dedicata delle FAQ in cui viene descritta brevemente la funzione, dove viene anche specificato che “la validità dei documenti è aggiornata all’ultimo accesso effettuato in app con una connessione a una rete” e che alcune funzioni dell’app IO potrebbero non essere disponibili.

Come mostrano gli screenshot qui sopra, provando ad accedere all’app IO senza una connessione attiva, l’app IO si apre normalmente chiedendo di autenticarsi tramite riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto) o codice di sblocco. L’unica sezione accessibile è Portafoglio, quella con i documenti personali caricati dall’utente e che li mette a disposizione per essere consultati offline o esibiti quando necessario, come promesso.

Link per scaricare l’app IO dal Google Play Store

Link per scaricare l’app IO dall’App Store