OpenAI continua a potenziare le funzionalità offerte dalla sua piattaforma conversazionale ChatGPT, questa volta introducendo una novità particolarmente attesa da chi utilizza il servizio in modalità gratuita: la cronologia delle chat. Una funzionalità che anche nella sua versione light rappresenta un passo avanti nell’offrire un’esperienza d’uso più fluida e coerente, seppur con qualche limitazione e con un’importante distinzione geografica; in Europa infatti, va attivata manualmente.

La cronologia delle chat di ChatGPT disponibile anche per gli utenti gratuiti

Finora, una delle differenze più marcate tra gli utenti paganti e quelli gratuiti era proprio l’assenza di una vera continuità conversazionale, ogni sessione partiva da zero senza alcun riferimento al passato, costringendo gli utenti a ripetere contesto e dettagli ogni volta; con la nuova funzione di cronologia chat, attualmente in fase di distribuzione graduale, questa distanza si riduce.

La memoria introdotta per gli utenti free non è permanente, né approfondita come quella offerta agli abbonati, ma agisce come una memoria temporanea e contestuale; ChatGPT è ora in grado di riprendere automaticamente alcuni elementi delle conversazioni recenti, mantenendo coerenza tra risposte successive e ricordando, ad esempio, una domanda posta pochi minuti o ore prima.

È fondamentale chiarire che questa cronologia chat non è paragonabile alla memoria salvata, ovvero quella funzione che permette di memorizzare informazioni esplicite su richiesta dell’utente come nomi, abitudini, preferenze o luoghi di residenza. La cronologia, al contrario, funziona in modo automatico e volatile, e soprattutto non è progettata per durare; il sistema dimentica gradualmente i dettagli, salvo quelli espressamente salvati tramite l’apposita funzione.

Dal punto di vista della privacy, le due modalità di ChatGPT sono gestibili separatamente, anche se con una doverosa precisazione: disattivare le memorie salvate comporta automaticamente la disattivazione della cronologia chat, mentre è possibile mantenere attive solo le prime, escludendo il salvataggio automatico delle conversazioni temporanee.

Una struttura, quella pensata da OpenAI, che cerca di mediare tra usabilità e protezione dei dati personali, in un contesto regolato da normative sempre più stringenti.

Se nel resto del mondo la cronologia viene attivata automaticamente per tutti gli utenti gratuiti che hanno abilitato la memoria, nel contesto europeo la situazione è differente; a causa delle normative vigenti in materia di privacy infatti, OpenAI ha deciso di non attivare la funzione di default. Gli utenti europei dovranno quindi abilitare manualmente la cronologia seguendo il percorso Impostazioni -> Personalizzazione -> Memoria -> Fai riferimento alla cronologia chat.

Una scelta che si allinea alle linee guida del GDPR e più in generale a una maggiore attenzione per il consenso esplicito nel trattamento dei dati, ma che potrebbe causare un po’ di confusione iniziale tra chi si aspettava il nuovo comportamento senza dover intervenire.

In definitiva, l’introduzione della cronologia chat per gli utenti gratuiti di ChatGPT rappresenta un aggiornamento rilevante che, per quanto ancora limitato rispetto alle funzionalità riservate agli utenti Pro e Plus, va nella direzione di rendere il servizio più coerente, intuitivo e vicino all’esperienza umana.

Gli utenti dovranno comunque prestare attenzione alla gestione della memoria, sia per motivi di privacy sia per personalizzare al meglio l’interazione con l’assistente; in Europa sarà necessario compiere un passaggio aggiuntivo, ma nulla di complicato, pochi clic nel menù delle impostazioni e il gioco è fatto.