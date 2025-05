Una piccola, grande novità in casa OpenAI, ChatGPT consente ora di esportare le ricerche approfondite in formato PDF; una funzione tanto semplice quanto utile che punta a migliorare l’organizzazione, la portabilità e la condivisione dei contenuti generati con l’IA.

Si tratta, per chi utilizza frequentemente la funzione “Approfondisci” (nota anche come Deep Research) all’interno del chatbot, di un’aggiunta pratica e ben contestualizzata, soprattutto in ambito professionale e accademico.

Come funziona l’esportazione dei report in PDF di ChatGPT

La procedura è decisamente intuitiva: per salvare un report in PDF è sufficiente cliccare sull’icona Share (Condividi) posta in alto a destra nella schermata, e successivamente scegliere la voce Scarica come PDF; l’opzione consente di ottenere un documento ben formattato, completo di tabelle, immagini, citazioni linkate e fonti, perfetto per l’archiviazione o per una condivisione professionale.

Un altro aspetto interessante è che la funzione non è limitata ai report futuri, ma può essere utilizzata anche retroattivamente; ciò significa che è possibile esportare anche le ricerche già effettuate in passato, senza doverle rigenerare.

Attualmente, l’esportazione in PDF è già disponibile per tutti gli utenti ChatGPT che utilizzano i piani Plus, Team e Pro; per quanto riguarda gli utenti Enterprise ed Edu OpenAI ha confermato che il supporto sarà aggiunto a breve, senza però fornire una data precisa.

Va invece segnalato che, al momento, la funzione non risulta attiva sull’app mobile, anche se ciò non esclude un futuro aggiornamento che possa portare la stessa comodità anche su smartphone e tablet.

Come sempre, è bene ricordare che un report Deep Research generato da un modello di intelligenza artificiale non rappresenta un contenuto verificato, nonostante l’aspetto professionale del documento PDF le informazioni contenute restano il frutto di stime probabilistiche elaborate durante l’addestramento del modello, e non di un processo di validazione delle fonti,

Questo aspetto è particolarmente importante per studenti, ricercatori e professionisti che potrebbero essere portati, complice il nuovo formato, a considerare il documento restituito come definitivo o pronto per la pubblicazione; in realtà, ogni dato va comunque verificato manualmente prima di essere utilizzato in contesti formali o divulgativi.

Insomma, l’esportazione in PDF dei report Deep Research in ChatGPT rappresenta un passo avanti concreto nell’ottica di una maggiore fruibilità dei contenuti generati dall’IA, a patto che si mantenga un approccio critico e consapevole.